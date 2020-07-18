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Ученые опровергли возможность заражения коронавирусом через укусы комаров

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Фото: Depositphotos
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Коронавирус SARS-CoV-2 не может передаваться человеку через укусы комаров. Об этом говорится в исследовании ученых, которое опубликовано на портале Nature.com.

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К таким выводам исследователи пришли, проанализировав неспособность вируса размножаться в трех видах комаров. Отмечается, что даже при экстремальных условиях коронавирус не может самовоспроизводиться в этих комарах, и таким образом его нельзя передать человеку даже в том маловероятном случае, когда комар вначале кусает носителя вируса, а затем другого человека.

Таким образом исследование поддерживает ранее озвученные выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что комары не могут передавать эту инфекцию.

В начале апреля энтомолог, специалист по ДНК Константин Китаев сообщил, что китайские ученые провели исследования, в ходе которых выяснили, что комары не могут усугубить ситуацию с распространением коронавируса. По его словам, комары и мухи не переносят эту инфекцию.

С экспертом согласилась и энтомолог, специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова. В то же время она указала, что комары могут разносить, например, малярию, желтую лихорадку или лихорадку Денге, но данных об их способности заражать COVID-19 нет.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% — воздушным и может сохраняться на поверхности 72 часа.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, была выявлена в конце 2019 года в китайском городе Ухане. По данным портала Worldometer на 18 июля, число случаев коронавируса в мире составляет более 14,2 млн, погибло более 600 тыс. человек, выздоровели свыше 8,5 млн.

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