Бьет в голову: риск инсульта при COVID в 7,6 раза выше, чем при гриппе

Неврологи из США сравнили риск развития ишемического инсульта у пациентов с COVID-19 и гриппом. Оказалось, что в первом случае он в 7,6 раза выше. Ученые также выделили превышение специфических маркеров развития нарушения мозгового кровообращения в крови тех коронавирусных больных, у которых в итоге развился инсульт. Российские специалисты считают, что исследование расширяет понимание характеристик, механизмов и краткосрочных исходов острого мозгового кровообращения у пациентов с COVID-19. А значит, может помочь медикам не допустить развитие такой патологии.

Сравнительный анализ

Неврологи из отделения клинической и трансляционной нейронауки Научно-исследовательского института мозга и сознания Фейла Фэмили в медицинском колледже имени Вейля Корнелла и других американских научных учреждений опубликовали статью, в которой оценили риски развития ишемического инсульта у пациентов с гриппом и коронавирусом. Они изучили данные 1916 человек с COVID-19, получавших помощь в приемном покое либо госпитализированных в две клинические больницы Нью-Йорка. Затем медики сравнили их с данными аналогичной выборки больных гриппом.

Из всех пациентов с коронавирусной инфекцией 31 (1,6%) имел острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу (ишемический инсульт). В группе же пациентов с гриппом инсульт наблюдался лишь у трех пациентов из 1486 (0,2%). После поправки на возраст, пол и расовую принадлежность вероятность ишемического инсульта при коронавирусе оказалась в 7,6 раза выше, чем при гриппе.

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«Эти данные свидетельствуют о том, что клиницисты должны проявлять бдительность в отношении симптомов и признаков острого ишемического инсульта у пациентов с COVID-19. Это необходимо, чтобы можно было проводить своевременные вмешательства, такие как тромболизис (растворение тромбов с помощью медикаментов. — «Известия») и тромбэктомия (удаление тромба. — «Известия»)», — сказано в статье.

В период лечения больного с коронавирусной инфекцией важно предупреждать не только легочные, но и другие возможные осложнения, одним из которых может быть инсульт , сообщил «Известиям» заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Владимир Парфенов. Можно говорить о нескольких механизмах, с помощью которых патоген повышает риск развития ишемии головного мозга.

— Например, при COVID-19 возможно повышение свертываемости крови. И это только один из возможных сценариев, — рассказал специалист. — К сожалению, многие люди с высоким риском инсульта не проводят его эффективную профилактику. А болезнь вполне можно предотвратить.

При этом Владимир Парфенов отметил, что инсульт не входит в число самых распространенных осложнений от COVID-19. Куда опаснее возникновение пневмонии и легочных осложнений.

Предвестники удара

Американские ученые также проанализировали, какие именно характеристики свидетельствовали о нарушениях мозгового кровообращения в обеих группах больных. По сравнению с инфицированными COVID-19 пациенты с гриппом были в среднем моложе, чаще женского пола, реже страдали гипертонией, диабетом, ишемической болезнью сердца, хронической болезнью почек или мерцательной аритмией. Больные гриппом также реже поступали в отделения интенсивной терапии, получали искусственную вентиляцию и имели более низкие показатели D-димера (маркер тромбоза в кровяном русле. — «Известия») и эритроцитов в крови.

ивл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Это исследование расширяет понимание характеристик, механизмов и краткосрочных исходов острого ишемического инсульта у пациентов с инфекцией COVID-19, сообщила «Известиям» сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.

— Исследование показало, что инфекция COVID-19 связана с сильной воспалительной реакцией, сопровождающейся коагулопатией, с повышенными уровнями D-димера (в три раза) и частым присутствием антифосфолипидных антител, что может объяснить высокую распространенность тромбозов, наблюдаемых у этих пациентов, — отметила эксперт.

По ее словам, пациенты с коронавирусной инфекцией подвергаются повышенному риску медицинских осложнений, таких как: предсердная аритмия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, миокардит и венозные тромбозы, которые, вероятно, и способствуют риску ишемической болезни.

Клиника и психосоматика

Клиницисты должны проявлять бдительность в отношении симптомов и признаков острого ишемического инсульта у пациентов с COVID-19, сообщил «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Вообще идея кажется очень логичной. Инсульты выделяют двух типов — ишемический (когда тромб закупоривает артерию) и геморрагический (когда рвется стенка сосуда). Бывает еще комбо (сочетает оба фактора), — пояснил эксперт. — COVID-19, как мы сегодня знаем, приводит к повышенному тромбообразованию. Вполне возможно, что тромб может попасть в мозговую артерию. А может попасть в артерию, снабжающую сердце, тогда последует инфаркт.

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Кроме того, по словам специалиста, свою роль в развитии инсульта играют и психосоматические факторы. Страх заражения не содействует здоровью и долголетию, зато поднимает артериальное давление. А это, в свою очередь, может вызвать массу проблем, в том числе в работе сердечно-сосудистой системы.

Что же касается ученых из США, то они в выводах к своей статье отмечают, что дальнейшее выяснение тромботических механизмов у пациентов с COVID-19 может дать более эффективные стратегии для предотвращения инвалидизации у пациентов с коронавирусом. Поэтому такие исследования необходимо продолжать.