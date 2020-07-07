Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта

Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов. В частности, медики из Бразилии описали возникновение язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента, госпитализированного с COVID-19. Помимо этого у инфицированных могут развиться расстройство вкуса, грибок, кандидоз и другие патологические состояния во рту. Российские специалисты считают, что такие симптомы могут наблюдаться в качестве вторичных проявлений инфекции, а также как побочные эффекты от приема медикаментов, в частности антибиотиков. Более того, сами по себе стоматологические проблемы могут служить фактором риска заражения, так как ослабляют защитные функции организма. Поэтому осмотр стоматолога желательно включить в список необходимых исследований при СOVID-19.

Вторичное поражение

Ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали в своей статье поражения слизистой полости рта у пациента с коронавирусной инфекцией. У пожилого мужчины, поступившего в больницу с COVID-19, помимо потери вкуса на 24-й день госпитализации развились желтые язвы во рту, схожие с герпетическими, а также глубокие трещины и специфическая белая бляшка на спинке языка. Для оценки этих повреждений к мужчине вызвали стоматологов. Медики пришли к выводу, что это вторичные поражения, возникшие в результате системного ухудшения здоровья из-за COVID-19.

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Ученые также сообщили, что среди оральных признаков и симптомов коронавируса могут встречаться дисгевзия (расстройство вкуса. — «Известия»), петехии (точечные кровоизлияния в виде красных бугорков), кандидоз, травматические язвы и другие разнообразные поражения языка и слизистых. Поэтому осмотр стоматолога желательно включить в список необходимых исследований при СOVID-19.

«Следует подчеркнуть актуальность стоматолога как части междисциплинарной команды по поддержке критически важных пациентов в отделениях интенсивной терапии», — говорится в статье. Кроме того, необходимо обеспечить стоматологическое наблюдение после выписки пациента из больницы.

Скрывается во рту

Несмотря на то что специфических именно для CОVID-19 стоматологических симптомов пока не обнаружено, зачастую у инфицированных развиваются состояния, вызванные общим влиянием инфекции на организм. К примеру, многие пациенты жалуются на сухость во рту. Как сообщила «Известиям» заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Ирина Макеева, такое часто бывает у людей, страдающих сахарным диабетом. Также этот симптом может быть побочным эффектом лекарств, которые используют при лечении коронавируса: мочегонных, понижающих давление, противоаллергических.

— Возможно возникновение устойчивого лимфаденита (увеличение лимфатических узлов. — «Известия») без видимых причин. Ученые также сообщили о том, что у пациентов с COVID-19 на теле и на слизистой оболочке рта могут возникать язвы, которых раньше никогда не было , — пояснила специалист. — Очень распространенный симптом — исчезновение вкусовой чувствительности. Больные характеризуют прием пищи как «жевание мыла, ваты» .

вирус Фото: ТАSS/dpa/picture-alliance/Hendrik Schmidt

Ситуация, когда коронавирус становится причиной заболеваний полости рта, вполне возможна, рассказала «Известиям» генеральный директор Немецкого дентального имплантологического центра Марет Хашиева. На фоне данной инфекции могут проявляться такие заболевания, как герпес и стоматиты.

— Связано это со снижением иммунитета. Заболевания полости рта могут провоцировать и лекарственные препараты, которые назначают для лечения коронавирусной инфекции. К таковым прежде всего относятся антибиотики. Их прием, особенно длительный, нарушает баланс микрофлоры, что может стать причиной развития кандидоза (молочницы) ротовой полости , — подчеркнула эксперт.

Более того, люди со стоматологическими проблемами относятся к группе риска в плане заражения коронавирусом. Среди заболеваний, которые повышают риски инфицирования, можно выделить различные виды стоматитов, гингивит и пародонтит, отметила Марет Хашиева. Что касается кариеса, то сам по себе он не является «воротами» для инфекции, но иммунитет в любом случае будет «отвлекаться» на такие поражения. А это в значительной степени ослабляет защитные силы организма.

Вездесущий фермент

Причина, по которой коронавирус может повреждать слизистые рта и язык, не только в общем падении иммунитета и лекарственной терапии. По словам Ирины Макеевой, SARS-CoV-2 способен связываться с молекулой АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент 2 — мембранный белок, входные ворота для вируса в клетки. — «Известия») и экспрессироваться (размножаться) на клетках эпителия слизистой оболочки рта.

— В последних опубликованных данных было обнаружено, что клетки полости рта обладают высокой экспрессией АПФ-2, сравнимой с клетками легочной ткани, — пояснила эксперт.

Таким образом, большинство тканей полости рта содержат клетки-мишени для уханьского патогена. Однако пока провести четкую параллель между проявлениями стоматологических заболеваний и тяжестью коронавирусной инфекции невозможно, так как доступно слишком мало статистических данных и клинических наблюдений , сообщила «Известиям» главный врач частной стоматологической клиники Марина Колесниченко.

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— Такие пациенты не находятся под наблюдением стоматолога, ведь нужно прежде всего лечить инфекционное заболевание. Исключение составляют лишь случаи, требующие незамедлительной стоматологической помощи, — подчеркнула эксперт.