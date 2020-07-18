Москва получила от ПНС Ливии заверения о скором освобождении россиян

Москва получила письменные заверения от главы МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, закроют в ближайшее время. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу, 18 июля.

«МИД России продолжит целенаправленную энергичную работу на этом направлении», — приводит сайт российского МИДа слова Захаровой.

По ее словам, российский МИД включился в работу по освобождению Шугалея и Суэйфана «сразу же после получения по неофициальным каналам запоздалой информации об их незаконном аресте в Триполи в мае 2019 года».

Захарова добавила, что российские представители действительно не посещали этих россиян в месте их заточения, поскольку «власти Триполи в нарушение Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях не предоставили им такой возможности».

Накануне Фонд защиты национальных ценностей получил их видеообращение, которое опубликовал глава фонда Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Шугалей в видеообращении говорит, что пленникам не хватает юридической и официальной поддержки со стороны руководства России. «Мы очень просим правительство России ускорить процесс переговоров, чтобы можно было вернуться домой, увидеть близких, увидеть друзей. Очень надеемся на скорое возвращение», — говорит он.

«Думаю, что Максим и Самер, произнося эти слова, понимают, что их никто не бросил, что за их освобождение все мы боремся всеми возможными методами и способами, в том числе и с помощью МИДа», — приводит слова Малькевича Федеральное агентство новостей.

В июле 2019 года Генеральная прокуратура ливийского ПНС сообщила о задержании двоих россиян, сотрудников ФЗНЦ, якобы за «вмешательство в предстоящие выборы» главы североафриканского государства. По данным правоохранительных органов Ливии, россияне два раза встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Исламом.

Глава ФНС отмечал, что задержанным не предоставили адвоката, к ним не пускают российских дипломатов.

Я январе 2020 года Малькевич направил главе ПНС Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием отпустить Шугалея и Суэйфана, удерживаемых властями Триполи.

Шугалей — известный социолог, руководитель полевой группы. По словам Малькевича, в Ливии сотрудники исследовательской группы проводили соцопросы, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку.

После свержения и убийства Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент Хафтара, а на западе, в Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Сарраджа.