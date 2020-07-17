Синод РПЦ выразил сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии

Синод Русской православной церкви сожалеет о лишении статуса музея собора Святой Софии (Айя-София). Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила пресс-служба РПЦ.

«Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины», ― говорится в сообщении.

При этом в РПЦ призвали власти Турции сохранить христианские мозаики в соборе. Кроме того, Синод связал превращение Айя-Софии в мечеть с антиканонической легализацией раскола на Украине из-за Константинопольского патриархата.

«(Это. ― Ред.) ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам», ― отметили в РПЦ.

Накануне министерство культуры Турции заверило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. По словам главы ведомства Мехмета Нури Эрсоя, подписан соответствующий документ, пишет «Газета.ру». В здании ускорятся реставрационные работы, а вход для иностранцев станет бесплатным. Подчеркивалось, что всё будет сделано так, чтобы не повредить историческое здание, а вне времени служб туристы по-прежнему смогут заходить в собор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. При этом соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки. В то же время Турция готова к любому сотрудничеству с ЮНЕСКО в вопросе сохранения собора Святой Софии в качестве объекта наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран и Русская православная церковь. В свою очередь в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть как внутреннее дело Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей.