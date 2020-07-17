Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Общество
Песков назвал недопустимыми инструкции по освещению митингов в СМИ
Авто
Hyundai отзовет в России более 18 тыс. кроссоверов Santa Fe
Общество
Песков прокомментировал расследование расстрела царской семьи
Общество
Подмосковье может перейти к новому этапу снятия ограничений

Синод РПЦ выразил сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синод Русской православной церкви сожалеет о лишении статуса музея собора Святой Софии (Айя-София). Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила пресс-служба РПЦ.

«Завоевание Константинополя 2.0»: Айя-София стала мечетью
Госсовет Турции официально изменил статус одного из главных символов христианства

«Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины», ― говорится в сообщении.

При этом в РПЦ призвали власти Турции сохранить христианские мозаики в соборе. Кроме того, Синод связал превращение Айя-Софии в мечеть с антиканонической легализацией раскола на Украине из-за Константинопольского патриархата.

«(Это. ― Ред.) ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам», ― отметили в РПЦ.

Накануне министерство культуры Турции заверило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. По словам главы ведомства Мехмета Нури Эрсоя, подписан соответствующий документ, пишет «Газета.ру». В здании ускорятся реставрационные работы, а вход для иностранцев станет бесплатным. Подчеркивалось, что всё будет сделано так, чтобы не повредить историческое здание, а вне времени служб туристы по-прежнему смогут заходить в собор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. При этом соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки. В то же время Турция готова к любому сотрудничеству с ЮНЕСКО в вопросе сохранения собора Святой Софии в качестве объекта наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран и Русская православная церковь. В свою очередь в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть как внутреннее дело Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020