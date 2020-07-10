Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова заявила о бесконечном удивлении России от американского оружия
Политика
Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО
Мир
Эрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии
Общество
Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году
Общество
В Крыму открылся молодежный форум «Таврида»

Эрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии

0
Фото: Global Look Press/Depo Photos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.

«Завоевание Константинополя 2.0»: Айя-София стала мечетью
Госсовет Турции официально изменил статус одного из главных символов христианства

В ходе обращения в пятницу, 10 июля, Эрдоган подчеркнул, что Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции. При этом в стране 435 церквей и синагог, что указывает на уважение разнообразных взглядов, заверил президент.

«Мы принимаем любое выражение взглядов по данному вопросу, за исключением тех, что направлены на нарушение нашего суверенитета», — цитирует его ТАСС.

Ранее в пятницу Государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 года, которым собору Святой Софии присваивался статус музея. Эрдоган подписал указ о том, что теперь собор — мечеть.

Против выступили представители США, Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции, а в ЮНЕСКО и Евросоюзе выразили сожаление о смене статуса Айя-Софии.

Софийский собор был построен в 532–537 годах в Византийской империи. После завоевания страны в 1453 году храм стал мечетью, а в 1935 году правительство Турции сделало его музеем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020