Эрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.

В ходе обращения в пятницу, 10 июля, Эрдоган подчеркнул, что Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции. При этом в стране 435 церквей и синагог, что указывает на уважение разнообразных взглядов, заверил президент.

«Мы принимаем любое выражение взглядов по данному вопросу, за исключением тех, что направлены на нарушение нашего суверенитета», — цитирует его ТАСС.

Ранее в пятницу Государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 года, которым собору Святой Софии присваивался статус музея. Эрдоган подписал указ о том, что теперь собор — мечеть.

Против выступили представители США, Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции, а в ЮНЕСКО и Евросоюзе выразили сожаление о смене статуса Айя-Софии.

Софийский собор был построен в 532–537 годах в Византийской империи. После завоевания страны в 1453 году храм стал мечетью, а в 1935 году правительство Турции сделало его музеем.