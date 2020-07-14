Песков назвал решение по Айя-Софии внутренним делом Турции

Решение Анкары сделать мечеть из собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле является внутренним делом Турции. Об этом во вторник, 14 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В официальном плане мы повторяли: это — внутренне дело Турции <…> Для нас важно, что Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором существует сейчас, чтобы допуск был открыт для тех, кто приезжает в Турцию», ― сообщил он журналистам.

При этом Песков напомнил, что собор имеет глубокое сакральное значение для всех православных и всех христиан. Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что в Москве услышали заявление турецкий властей касательно того, что Айя-София останется открытой для всех.

Указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 июля. Он призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора. Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран, а также Русская православная церковь, а в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

Софийский собор был построен в 532–537 годах в Византийской империи. После завоевания страны в 1453 году храм стал мечетью, а в 1935 году правительство Турции сделало его музеем.