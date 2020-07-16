Прямой эфир

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

0
Фото: REUTERS/Murad Sezer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия. Об этом сообщило министерство культуры страны.

«Завоевание Константинополя 2.0»: Айя-София стала мечетью
Госсовет Турции официально изменил статус одного из главных символов христианства

«Пусть никто не опасается. Как Айя-София охранялась раньше, так и будет охраняться и дальше», — цитирует «РИА Новости» министра культуры страны Мехмета Нури Эрсоя. Чиновник подчеркнул, что в здании будут ускорены реставрационные работы, а вход для иностранных туристов будет бесплатным.

12 июля турецкие СМИ сообщили, что министерство культуры и Мусульманское духовное управление Турции рассматривают возможности скрывать христианские росписи храма на время намазов. Рассматриваются варианты специального освещения, затеняющего фрески, или системы занавесов. Подчеркивалось, что все будет сделано так, чтобы не повредить историческое здание, а вне времени служб туристы по-прежнему смогут заходить в собор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. При этом соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки. В то же время Турция готова к любому сотрудничеству с ЮНЕСКО в вопросе сохранения собора Святой Софии в качестве объекта наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран и Русская православная церковь. В свою очередь в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть как внутреннее дело Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020