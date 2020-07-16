Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия. Об этом сообщило министерство культуры страны.

«Пусть никто не опасается. Как Айя-София охранялась раньше, так и будет охраняться и дальше», — цитирует «РИА Новости» министра культуры страны Мехмета Нури Эрсоя. Чиновник подчеркнул, что в здании будут ускорены реставрационные работы, а вход для иностранных туристов будет бесплатным.

12 июля турецкие СМИ сообщили, что министерство культуры и Мусульманское духовное управление Турции рассматривают возможности скрывать христианские росписи храма на время намазов. Рассматриваются варианты специального освещения, затеняющего фрески, или системы занавесов. Подчеркивалось, что все будет сделано так, чтобы не повредить историческое здание, а вне времени служб туристы по-прежнему смогут заходить в собор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. При этом соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки. В то же время Турция готова к любому сотрудничеству с ЮНЕСКО в вопросе сохранения собора Святой Софии в качестве объекта наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран и Русская православная церковь. В свою очередь в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть как внутреннее дело Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей.