Христианские росписи Айя-Софии спрячут от молящихся мусульман

Министерство культуры и туризма Турции вместе с Управлением по делам религии готовят рекомендации о подготовке собора Святой Софии к мусульманским богослужениям. В частности, они обсуждают возможности скрытия от молящихся христианских росписей.

По информации газеты Hurriyet, обсуждается возможность использовать световую систему, которая будет затенять фрески и мозаики во время молитвы. Также возможно применение занавесей. Однако всё будет делаться деликатно, чтобы не причинить вреда историческому строению.

В ведомствах сообщили, что туристы по-прежнему смогут посещать собор вне времени богослужений. Он будет действовать так же, как собор Парижской Богоматери, базилика Сакре-Кер и многие другие европейские храмы, которые являются одновременно и культовыми сооружениями, и музеями. Для совершения намаза пол храма застелят коврами, а для посетителей сделают специальный проход, чтобы они не наступали на покрытие.

Первое богослужение для мусульман состоится 24 июля, сообщает издание.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Таким образом, решение 1934 года о присвоении церкви музейного статуса оказалось отменено.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма. Кроме того, в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

В Греции пообещали ответить санкциями на решение Турции о смене статуса собора.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.