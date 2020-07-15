Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки

Турецкие власти, изменив статус собора Святой Софии на мечеть Айя-София, исправили допущенную в 1935 году историческую ошибку. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, власти исполнили волю 83 млн турецких граждан, а также отметил, что подобное решение является суверенным делом страны. Кроме того, Эрдоган добавил, что Айя-София была превращена в мечеть не из церкви, а из музея, пишет «РИА Новости».

«У нас ни в коем случае нет вражды к представителям других религий — наоборот, есть уважение. У нас в 4-5 раз больше культовых строений для немусульман, чем в Европе для мусульман», — заключил турецкий президент, отметив, что власти продолжат следить за сохранностью Айя-Софии «как за сокровищем».

Указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 июля. Он призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора. Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран, а также Русская православная церковь, а в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

Софийский собор был построен в 532–537 годах в Византийской империи. После завоевания страны в 1453 году храм стал мечетью, а в 1935 году правительство Турции сделало его музеем.