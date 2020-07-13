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Турция заявила о готовности сотрудничать с ЮНЕСКО по вопросу собора Святой Софии

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Фото: TASS/ZUMA
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Турция готова к любому сотрудничеству с ЮНЕСКО в вопросе сохранения собора Святой Софии (Айя-Софии) в качестве объекта наследия. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

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«Турция готова к любому сотрудничеству для сохранения всеобщего наследия Святой Софии. Когда Айя-София начнет выполнять функции мечети, она будет открыта для всех гостей из-за рубежа», — цитирует его портал Ahaber.

Челик уточнил, что на время молитв мозаики и фрески будут скрыты от глаз с помощью специального освещения, однако после окончания молитв они предстанут перед посетителями.

«Собор Святой Софии будет продолжать нести свою славу как место, сочетающее великолепие мечети и значение культурного наследия универсального мира», — добавил он.

Указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 июля. Он призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора. Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран, а также Русская православная церковь, а в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

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