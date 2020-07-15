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Принцессу Диану назвали самой красивой королевской особой в истории

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Принцесса Диана названа самой красивой королевской особой всех времен. Об этом в среду, 15 июля, сообщил The Daily Mail, который и составил соответствующий рейтинг.

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Отмечается, что в основу рейтинга лег принцип «золотого сечения». Анализ лиц известных королевских особ провел хирург с Харли-стрит Джулиан Де Сильва. По его словам, параметры лица принцессы Дианы наиболее близки к идеалу: оно на 89,05% соответствует «золотому сечению». Второе место заняла королева Иордании Рания Аль-Абдулла, получив 88,9% красоты. На третьем месте расположилась Грейс Келли, принцесса Монако. Она проигрывает иорданской королеве 1%, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, супруга принца Гарри Меган Маркл обогнала жену принца Уильяма Кейт Миддлтон и заняла четвертую строчку рейтинга с 87,4%. Миддлтон получила 86,8% и замкнула пятерку лидеров.

Как пишет НСН, принцип «золотого сечения» использовал Леонардо да Винчи для создания идеального мужского тела в его знаменитой работе «Витрувианский человек». В настоящее время он адаптирован под компьютерные технологии и используется учеными в исследованиях.

В конце июня сообщалось, что пользователи Сети оказались недовольны выбором американской актрисы Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы. Именно ее выбрал на главную роль в своем фильме «Спенсер» чилийский режиссер Пабло Ларраин.

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