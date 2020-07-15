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Мишустин оценил систему российского здравоохранения в условиях пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Отечественная система здравоохранения справляется с нагрузкой на фоне коронавируса, во многом это заслуга врачей и медицинских работников. Об этом заявил в среду, 15 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

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Премьер назвал медицинских сотрудников «настоящими профессионалами», которые «работают с полной самоотдачей». «Мы им безмерно благодарны», — подчеркнул он.

«Но нужно помнить, что в экстренной ситуации проявились и уязвимые стороны отечественной медицины. Эти проблемы нуждаются в решении, в будущем их, конечно, нельзя допускать», — добавил глава кабмина.

По его словам, нужно модернизировать инфекционную службу в России, чтобы защитить соотечественников и «обеспечить стабильное оказание плановой помощи в обычной жизни или при появлении новых угроз».

Мишустин отметил, что в рамках этой работы необходимо предусмотреть совершенствование профильной инфраструктуры и ее кадровое наполнение.

Председатель правительства также заявил, что обстановка с коронавирусом в стране улучшается. Он отметил, что пик заболеваемости пройден, но расслабляться всё равно нельзя.

Ранее, 19 июня, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о разработке в ведомстве новой программы по борьбе с инфекциями, которая может войти в национальный проект «Здравоохранение».

Он сказал, что инфекционная служба нуждается в изменениях, она должна быть «мобилизационной и иметь определенный алгоритм, порядок стандартизированных решений». Службу, по его словам, необходимо настроить под те заболевания, которые «сегодня являются злободневными».

По данным оперштаба, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 составило 739 947. Всего умерли 11 614 пациентов, выздоровели ― 512 825.кв

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