Два мира — два COVIDa: результаты компаний РФ будут лучше американских

Эпидемия COVID-19 отбросит глобальную экономику и бизнес на два-три года назад, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. Американские банки, успевшие отчитаться за II квартал, оправдывают прогнозы о том, что прибыль корпоративного сектора США рухнет почти вдвое. К главным факторам риска эксперты относят рост неплатежей по кредитам и ухудшение эпидемиологической обстановки в США. У российских компаний результат тоже будет хуже прошлогоднего, но катастрофы эксперты не ждут. В Банке России «Известиям» сообщили, что следят за ситуацией и учитывают все риски, в том числе внешние.

Пожиратель прибыли

Начинается сезон отчётности за II квартал. Именно на него пришёлся период карантина и самоизоляции в разных странах, начало ослабления мер, введённых из-за COVID-19, и восстановление работы предприятий малого и среднего бизнеса. Ничего хорошего от результатов корпораций рынок не ждёт. По прогнозу провайдера финансовой информации Refinitiv, совокупная прибыль компаний, входящих в индекс S&P-500, снизится на 44% по сравнению с прошлым годом. Это будет наибольшим падением со времён кризиса 2008 года, когда американский бизнес за октябрь — декабрь потерял 67% прибыли.

Справка «Известий» В индекс S&P входят акции более чем 500 крупных американских компаний, представляющих разные отрасли экономики. Инвесторы считают его самым объективным ориентиром, отражающим состояние фондового рынка США. Рыночная капитализация корпораций из индекса S&P-500 превышает $25 трлн.

Тяжелее всего придётся банковскому сектору: Refinitiv ожидает падение квартальной прибыли на 52%. И отчётность трёх из шестёрки крупнейших кредитных организаций США подтверждает этот прогноз. У JPMorgan Chase по сравнению со II кварталом 2019 года прибыль рухнула на 51% до $4,7 млрд. Он мог бы заработать больше, но пришлось увеличить резервы на $10,47 млрд, чтобы покрыть возможные убытки по выданным ссудам.

Wells Fargo, среди акционеров которого значится легендарный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, получил первый за 10 лет квартальный убыток — $2,38 млрд и увеличил «подушку безопасности» на $9,57 млрд. Citi снизил прибыль на 73% до $1,32 млрд и положил в резервы $7,9 млрд.

После завершения кризиса, вызванного COVID-19, JPMorgan способен улучшить результаты, говорится в аналитической записке «Фридом Финанс», тогда как показатели Wells Fargo выглядят тревожно. Самыми важными факторами, которые будут влиять на состояние банка, будут динамика неплатежей по кредитам и риски повторного введения карантина.

Без вертолёта

У российских корпораций падение прибыли тоже будет, но не драматичное, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» аналитики. Главные причины — отсутствие «вертолётных денег», усвоенный опыт кризиса 2014 года и валютная экспортная выручка.

Вероятно, найдутся эмитенты, для которых II квартал станет худшим за 10 лет, но в целом по рынку компании вряд ли покажут катастрофические результаты, сказал старший аналитик «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. По его ожиданиям, слабую отчётность продемонстрируют ресурсные компании и экспортёры, тогда как у ритейлеров большого снижения прибыли не будет.

Хорошие результаты должны показать золотодобывающие компании, поскольку цены на драгметалл растут, а рубль дешевел, поделилась портфельный управляющий «Сбербанк Управление Активами» Александра Фалкова. У нефтегазовых компаний, напротив, прибыль окажется под давлением из-за падения цен на сырьё и необходимости сокращения добычи по соглашению ОПЕК+, добавила она.

Рекордное после Великой депрессии падение прибылей американских компаний отбросит экономику назад, солидарны эксперты. Полное восстановление возможно лишь в конце 2021-го или начале 2022 годов, сказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. По мнению главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова, большинство развитых и развивающихся экономик, в том числе американская и российская, будут отброшены на два-три года назад.

Между тем, хотя американские корпорации теряют прибыль, их акции дорожают. Индекс S&P-500 за апрель-июнь вырос с 2585 до 3167 пунктов.

Отчасти это было вызвано иллюзиями инвесторов о том, что негативное влияние пандемии будет носить скорее среднесрочный, а не долгосрочный характер. Между тем, Индия и Бразилия, а также другие развивающиеся страны уже столкнулись с необходимостью возвращения карантина из-за увеличения числа заболевших COVID-19.

Ещё одна причина роста фондового рынка заключается в том, что его поведение базируется в большей степени на ожиданиях, чем на текущей ситуации. По словам ведущего аналитика «Открытие Брокер» по международному рынку акций Алексея Корнилова, S&P-500 опережает экономический цикл на полгода-год.

Инвесторы ожидают, что во II квартале мировая экономика прошла нижнюю точку и далее начнется быстрое восстановление, что подтверждает статистика по Китаю, который первым справился с эпидемией. Развивающиеся фондовые рынки, включая российский, также получат импульс роста, что может существенно расходиться с результатами сезона отчетности, отметили эксперты.

Банк России следит за ситуацией и учитывает в прогнозах и при принятии решений широкий круг факторов, в том числе со стороны внешних условий, включая экономическую ситуацию в развитых экономиках​, сообщили в пресс-службе регулятора.