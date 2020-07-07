Вэб ресурс: госкорпорация получит из бюджета еще 230 млрд рублей

Правительство планирует дополнительно выделить ВЭБу 230 млрд рублей в следующие три года — на компенсацию понесенных ранее затрат. Такие данные содержатся в предварительных бюджетных проектировках Минфина («Известия» с ними ознакомились) . Ранее в этом году госкорпорации уже пообещали поддержку на 570 млрд: госгарантии по кредитам системообразующим компаниям на 220 млрд рублей и конвертацию в капитал обязательств перед ЦБ еще на 350 млрд. Правительство пытается обеспечить организации максимальную финансовую устойчивость в кризис, поскольку резко возрастают риски роста доли проблемных активов в портфеле проектов института развития, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Пошли на взнос

Минфин за три года докапитализирует ВЭБ на 230 млрд рублей: госкорпорация получит из бюджета в 2021–2023-х годах имущественные взносы в размере 30, 100 и 100 млрд соответственно . В материалах министерства сказано, что эти деньги предназначены для компенсации убытков по начатым до 2018 года проектам, а также по внешним долгам . Источник «Известий», близкий к правительству, подтвердил эти планы и пояснил, что речь идет о возмещении потерь по старой задолженности.

В конце 2018 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, анонсировал план поддержки ВЭБа на 900 млрд рублей. 600 госкорпорация должна была получить на погашение внешнего долга, еще 300 млрд — на докапитализацию. Часть денег ВЭБу уже перечислили: в конце прошлого года Минфин выдал ему субсидию на 242 млрд рублей, следует из годового отчета института развития.

Кроме этого, в сентябре 2019-го он также получил из бюджета пятилетний депозит на 200 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов.

в2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Впрочем, в действующем бюджете — на 2020–2022 годы — масштабной поддержки ВЭБу не полагалось. Финансовый план предусматривал взнос на компенсацию убытков лишь на 7 млрд рублей в 2021-м, следует из материалов Минфина.

Более того, изначально госкорпорации хотели уменьшить прямое финансирование. Согласно пояснительной записке к проекту действующего бюджета, с программы помощи ВЭБу предлагалось снять в 2020–2022 годы имущественные взносы в размере 49, 42 и 7 млрд рублей соответственно. Минфин в документе объяснил это уточнением «необходимого объема средств» на компенсацию убытков госкорпорации.

«Известия» обратились в Минфин, ВЭБ и Минэкономразвития с просьбой прокомментировать поддержку госкорпорации в следующие три года.

Латание дыр

В этом году правительство активизировало поддержку ВЭБа. Корпорации уже одобрены госгарантии по льготным кредитам системообразующим предприятиям на 220 млрд рублей : премьер Михаил Мишустин поручил учесть их в бюджете. Кроме этого, ВЭБу предусмотрели помощь еще на 350 млрд: обязательства по депозиту перед ЦБ на эту сумму, перешедшие к правительству по условиям сделки по покупке Сбербанка, будут конвертированы в капитал . Собеседник, близкий к кабмину, уточнил, что эту операцию тоже отразят в финансовом плане: в составе источников финансирования дефицита.

Госкорпорация кредитует инфраструктурные проекты со слабой, с рыночных позиций, экономикой, напомнила директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова. По всей видимости, правительство собирается максимально оградить ВЭБ от финансовых трудностей, вероятность которых на фоне пандемических ограничений и кризиса резко возрастает . Помощь из бюджета позволит снять давление на капитал, с которым ВЭБ может столкнуться из-за ухудшения финансового положения своих заемщиков.

Средства из бюджета требуются госкорпорации для того, чтобы поддерживать уровень достаточности капитала и не сбавлять темпы кредитования внутри РФ , согласились в БКС Капитал. В кризисный период займы от ВЭБа, скорее всего, планируется задействовать в реализации плана восстановления российской экономики. Поэтому, хотя формально деньги предназначены для компенсации убытков по прошлым проектам, фактически они в том или ином виде могут пойти на финансирование нацпроектов и меры поддержки бизнеса.

в1 Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Предоставление ВЭБу дополнительных средств, скорее всего, связано с предстоящими выплатами по «старым» валютным облигациям , предположил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По итогам I квартала 2020 года в обязательствах корпорации числилось свыше 400 млрд рублей в виде еврооблигаций, уточнил он. Кроме этого, вероятно, деньги институту развития нужны на досоздание резервов по некоторым проблемным активам , отметил эксперт.

ВЭБ, несмотря на улучшение положения в последние годы, по-прежнему остается убыточной корпорацией. За 2019 год институт развития зафиксировал отрицательную чистую прибыль в размере 53 млрд рублей, следует из его отчетности по международным стандартам. Это более чем в три раза лучше результата 2018-го. Тогда ВЭБ показал убыток на сумму 180 млрд рублей. Пик убыточности госкорпорации приходится на 2017 год: потери тогда составили почти 300 млрд рублей по МСФО.