Вектор развития: ВЭБ.РФ повышает финансовую устойчивость

В 2019-м госкорпорация ВЭБ.РФ инвестировала в 67 проектов. Их общая стоимость превышает 3,6 трлн рублей. Эксперты считают, что новая команда института развития завершила переходный период успешно. Убытки уменьшаются, а нынешние проекты выходят в плюс. Как меняется ВЭБ и что намерен делать дальше — в материале «Известий».

Эти цифры — не просто промежуточный итог работы госкорпорации. Бизнес-модели ВЭБа пришлось перестроиться, пересмотреть и оптимизировать процессы, избавиться от токсичных активов, разработать новые стандарты прозрачности и диверсифицировать источники финансирования.

По сути, именно в 2019 году началось активное осуществление плана, по которому ВЭБ направит в российскую экономику до 3 трлн рублей до 2024 года. В сотрудничестве с партнерами общая сумма инвестиций может достигнуть 10 трлн.

Фокус на стратегии

Банки развития, в отличие от коммерческих, нацелены не на прибыль, отмечает ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Еникопов.

— Их ключевое отличие — не стоимость кредитов, а то, что они служат источником «длинных» денег для стратегически важных проектов, — пояснил он.

С ним согласен управляющий директор ИК «Септем капитал» Денис Козлов. По его словам, ВЭБ — институт развития, поэтому не надо относиться к нему как к коммерческому банку.

— Мы рекомендуем инвесторам следить не только за прибылью и достаточностью капитала, но больше за стратегическими целями, которые правительство ставит перед ВЭБ.РФ, и ритмичностью финансирования этих целей, — отмечает эксперт.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов подчеркивает, что после прихода новой команды менеджеров во главе с Игорем Шуваловым ВЭБ сосредоточился на переформатировании и оптимизации проектов. Теперь банк отдает предпочтение самым эффективным с точки зрения отдачи на капитал.

По мнению экспертов, историю ВЭБа можно разделить на «до» и «после» прихода команды Шувалова. До нового руководства институт развития фактически занимался не основными обязанностями, а решением своих проблем с плохими долгами.

Хотя финансовое оздоровление госкорпорации еще не завершено, главные проблемы можно считать решенными.

— С помощью поддержки от государства в разной форме в 2015–2019 годах, общий объем которой мы оцениваем примерно в 1,4 трлн рублей, ВЭБ в значительной степени зарезервировал старые проблемы и избавился от ряда непрофильных активов, — рассказывает директор группы финансовых организаций Fitch Ratings Антон Лопатин.

Очистка баланса прямо влияет на финансовые показатели: например, в 2019 ВЭБу удалось восстановить резервы на 13,2 млрд рублей за счет погашения нескольких проблемных кредитов.

В прибыль выйти пока не удалось, но, напоминает Лопатин, институт развития на нее не ориентируется. — Правильно смотреть на ВЭБ как инструмент государства по поддержке приоритетных секторов экономики, — сказал он.

В октябре 2018-го глава ВЭБа Игорь Шувалов прогнозировал, что госкорпорация некоторое время будет выходить в убыток.

— Мы показываем таким образом, как закрываем ранее накопленные проблемы. Они открыты, мы от общества их не скрываем, — отметил тогда Шувалов и добавил, что по текущим проектам банк развития работает в плюс.

Бизнес-модель в действии

В контексте задач ВЭБа как института развития операционные итоги объективнее отражают реальность, чем цифры из финансовой отчетности.

За короткий срок госкорпорация разработала и внедрила новую бизнес-модель, вышла на новый уровень развития с государственными институтами и стала ведущей площадкой для развития значимых инфраструктурных проектов. Это строительство аэропортов и дорог, промышленных объектов высоких переделов, поддержка несырьевого экспорта и инвестиции в городскую экономику.

Как напомнили в пресс-службе ВЭБа, в прошлом году банк развития инвестировал в строительство танкеров, аэропорта Гагарин в Саратове и нового терминала в аэропорту Хабаровска, газохимического комплекса в Усть-Луге и участков ЦКАД и трассы М4 «Дон».

Господдержка — важный, но не единственный источник фондирования проектов: две трети всех запланированных до 2024 года вложений будут привлекать со стороны.

С банками — как коммерческими, так и банками развития — ВЭБ наметил большую совместную работу в крупнейших проектах.

Один из партнеров — Евразийский банк развития (ЕАБР). Вместе с ним госкорпорация участвует в кредитовании концессионного федерального проекта строительства четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги в Московской области.

— В этом проекте наши роли с ВЭБ совпадают: мы выступаем младшими и старшими кредиторами. Участие ВЭБа и ЕАБР позволило обеспечить наиболее комфортное финансирование для проекта с учетом его специфики: долгосрочные, капиталоемкие инфраструктурные вложения. Так и должны работать институты развития, — говорит управляющий директор, руководитель дирекции по транспорту и инфраструктуре ЕАБР Тимур Абдуллаханов.

Он добавил, что пока у банков только один совместный проект, но ЕАБР готов к самому активному сотрудничеству с использованием уникальных финансовых возможностей институтов развития, включая фабрику проектного финансирования.

Такая фабрика появилась на площадке ВЭБа в 2018 году. Ее основной механизм — синдицированное кредитование с господдержкой. Критерии отбора проектов: на территории России, стоимость от 3 млрд рублей, окупаемость в течение 20 лет и не менее 20% инвестиций за счет инициатора проекта.

В прошлом году фабрика одобрила финансирование десяти проектов на общую сумму 767 млрд рублей. Из них от ВЭБа — 215 млрд, коммерческих банков — 332 млрд, из частных инвестиций — 220 млрд.

По некоторым проектам финансирование уже идет. Это разработка крупнейшего в мире Удоканского медного месторождения, строительство Находкинского завода минеральных удобрений, «КуйбышевАзот» и «Щекиноазот», возведение перегрузочного комплекса в Ванино и строительство трассы М-5 «Урал».

При участии госкорпорации обновляется система городского транспорта в Тверской области, там же открылся медицинский центр. В нескольких регионах в рамках комплексной программы строят заводы по утилизации отходов.

Капитальный запас

— Мы ожидаем, что и в будущем организация будет получать от государства достаточную поддержку для выполнения своей функции, — отметил Лопатин из Fitch Ratings.

Сейчас утвержденный капитал ВЭБ.РФ — 300 млрд рублей. Его используют при кредитовании проектов в рамках реализации майского указа. Это резервный ресурс, он будет задействован при снижении достаточности капитала, но пока об этом рано говорить — с этим показателем у ВЭБа всё в порядке, и аналитики не ожидают изменений к худшему.

Банк хорошо докапитализирован, отмечает Козлов из «Септем капитал». По итогам трех кварталов 2019-го достаточность капитала организации составила около 14% — значительно выше обязательного минимума.

Перенастройка ВЭБа под руководством Игоря Шувалова дает зримые результаты: госкорпорация прошла сложный этап финансового оздоровления и бесперебойно выполняет основную функцию — развитие ключевых проектов российской экономики для повышения качества жизни граждан.