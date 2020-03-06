В нацбанке заявили о невыдаче согласия на продажу акций «дочки» ВЭБ.РФ

Национальный банк Украины не получал пакет документов для согласования покупки «дочки» ВЭБ.РФ — ПАО «Проминвестбанк» и, таким образом, не согласовывал приобретение участия в этом банке другим. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 6 марта.

«Лицо, которое приобрело существенную долю акций без согласования, может быть лишено права голоса и оштрафовано, тогда как структура самого банка может быть признана непрозрачной», — добавили в нацбанке.

Признание такой структуры непрозрачной может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии — в случае неустранения нарушения — банк может быть признан неплатежеспособным.

Накануне в ВЭБ.РФ сообщили, что Украина в нарушение норм международного права продала на аукционе акции «Проминвестбанка». «Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций», — приводит ТАСС слова старшего вице-президента правового блока ВЭБ.РФ Игоря Краснова.

Незаконные торги прошли 4 марта, банк продали по цене 268 млн гривен (около $11 млн). Информации о покупателе нет. Уточняется, что сделка состоялась вопреки решению Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций от 2 марта.

В 2019 году госкорпорация попросила Стокгольмский арбитраж принять обеспечительные меры для предотвращения принудительной продажи «Проминвестбанка» с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону российской госкорпорации.

В сентябре 2018 года апелляционный суд Киева арестовал акции ряда украинских «дочек» российских банков с госучастием. Речь идет о ВТБ, «Проминвестбанке» и Сбербанке.

Аресты наложили по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров о взыскании средств с России от Минюста в качестве компенсации за недвижимость, потерянную в результате присоединения Крыма к России. ВЭБ приобрел акции «Проминвестбанка» в 2008 году и вложил в него более $2,7 млрд, отмечает RT.