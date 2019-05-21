ВЭБ прокредитует новые проекты в этом году

Мероприятия общей стоимостью 941 млрд рублей поддержит в этом году государство через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ, говорится в докладе Минэкономразвития России с планами на 2019 год, который есть в распоряжении «Известий».

В министерстве и ВЭБе уточнили, что речь идет о семи инициативах. В их число не входят уже заключенные в текущем году три сделки: по созданию производства серной кислоты на площадке компании «Куйбышевазот», расширению мощностей «Щукиназота» по выпуску метанола, а также по освоению Удоканского месторождения меди, стоимость которых составила 206,4 млрд рублей.

В прошлом году ВЭБ подписал соглашения о поддержке проектов на сумму 880 млрд рублей, из них шесть были заключены в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи и столько же — в рамках Петербургского международного экономического форума.

Фабрика проектного финансирования создана для поддержки предприятий в приоритетных отраслях экономики. Согласно стратегии ВЭБа, инвестиции через этот механизм разрешены только по четырем направлениям: инфраструктура, экспорт, промышленность высоких переделов и инновации. Предполагается, что 20% финансирования проекта обеспечивает его инициатор, остальные деньги предоставляет группа банков по льготной процентной ставке, в том числе сам ВЭБ. ​

Создать механизм проектного финансирования поручил в рамках Петербургского экономического форума в 2017 году Владимир Путин. Спустя несколько месяцев Минэкономразвития разработало правила предоставления инвестиционных кредитов, на основе которых в ВЭБе появилась фабрика.

Полную версию материала читайте в новом номере «Известий» от 22 мая 2019 года.