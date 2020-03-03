Международный арбитраж подтвердил запрет на продажу акций украинской «дочки» ВЭБ.РФ

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций украинской «дочки» ВЭБ.РФ — Проминвестбанка. Об этом 3 марта сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение госкорпорации.

В 2019 году госкорпорация обратилась в Стокгольмский арбитраж с просьбой принять обеспечительные меры для предотвращения принудительной продажу Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону ВЭБ.РФ.

«Украина же попыталась оспорить решение чрезвычайного арбитра уже перед полным составом трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр. Однако 2 марта 2020 года состав арбитража безоговорочно поддержал ВЭБ.РФ и оставил решение чрезвычайного арбитра в силе», — говорится в сообщении госкорпорации.

По словам старшего вице-президента правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов в корпорации опасаются, что украинские власти нарушат обеспечительную меру и проведут аукцион по продаже акций Проминвестбанка. Он подчеркнул, что Украина «до сих пор не решилась» проявить уважение к решениям международных инстанций в этом деле.

Ранее, в сентябре 2018 года, апелляционный суд Киева наложил арест на акции ряда украинских «дочек» российских банков с участием государства. Речь идет о ВТБ, Проминвестбанке и Сбербанке.

Аресты были наложены по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров о взыскании средств с России в лице российского Минюста в качестве компенсации за недвижимое имущество, потерянное в результате вхождения Крыма в состав России.