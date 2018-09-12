Суд в Киеве арестовал акции украинских ВТБ, Сбербанка, Проминвестбанка

Апелляционный суд Киева наложил арест на акции ряда украинских «дочек» российских банков с участием государства. Речь идет о ВТБ, Проминвестбанке и Сбербанке, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что суд вынес решение еще 5 сентября.

Аресты были наложены по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров о взыскании средств с России в лице российского Минюста в качестве компенсации за недвижимое имущество, потерянное в результате вхождения Крыма в состав России, пишет Finbalance.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

Киев и ряд западных стран считают полуостров временно оккупированной территорией. Согласно украинским законам, посещать на эту территорию можно только с разрешения Киева. В случае его отсутствия за посещение Крыма ограничивается въезд на Украину.

Москва неоднократно отмечала, что в ходе референдума были соблюдены все международные нормы. Путин также не раз заявлял, что «вопрос Крыма закрыт».