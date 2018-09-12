Прямой эфир

Суд в Киеве арестовал акции украинских ВТБ, Сбербанка, Проминвестбанка

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Апелляционный суд Киева наложил арест на акции ряда украинских «дочек» российских банков с участием государства. Речь идет о ВТБ, Проминвестбанке и Сбербанке, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что суд вынес решение еще 5 сентября.

Аресты были наложены по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров о взыскании средств с России в лице российского Минюста в качестве компенсации за недвижимое имущество, потерянное в результате вхождения Крыма в состав России, пишет Finbalance.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

Киев и ряд западных стран считают полуостров временно оккупированной территорией. Согласно украинским законам, посещать на эту территорию можно только с разрешения Киева. В случае его отсутствия за посещение Крыма ограничивается въезд на Украину.

Москва неоднократно отмечала, что в ходе референдума были соблюдены все международные нормы. Путин также не раз заявлял, что «вопрос Крыма закрыт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский Нацбанк требует от Коломойского более $383 млн
Лондонский суд выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017