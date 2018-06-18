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Совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Совет Европейского союза продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя, рассказал 18 июня источник в структурах ЕС.

Решение о потенциальном продлении санкций Евросоюза по Крыму ожидалось до их формального истечения 23 июня, сообщает «РИА Новости».

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Санкции ЕС запрещают гражданам и расположенным в Евросоюзе компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги.

В том числе запрещено экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах энергетики, транспорта и телекоммуникаций.

Евросоюз вводит санкции против России с 2014 года. Причиной послужило присоединение Крыма к России и ситуация в Донбассе, где вооруженные силы Украины проводят операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Москва неоднократно отмечала, что Крым вошел в состав России после проведения референдума, на котором были соблюдены все международные нормы. Кроме того, Российская Федерация не является стороной конфликта на Украине.

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