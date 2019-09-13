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«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей.

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Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.

План включает в себя введение государственного регулирования тарифов и передачу бизнеса по перевозке крупным операторам. Пилотные проекты предлагается запустить в десяти городах — Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани (суммарное население — 11,1 млн человек). Это обойдется в 340 млрд рублей. Средства планируется получить от частных инвесторов, которые, по словам авторов программы, находятся в «высокой степени готовности». На эти деньги планируется закупка подвижного состава и реконструкция инфраструктуры.

В дальнейшем программа может коснуться более чем тысячи городов.

Ранее в сентябре МВД предложило внести изменения в правила получения водительских прав. Согласно законопроекту, за руль грузового и пассажирского транспорта хотят допускать только водителей, у которых есть стаж управления автотранспортом категории «B». Поправки коснутся и правил получения прав категории «D» — возраст, с которого их можно будет получить, хотят повысить до 24 лет, а для категории «С» до 21 года.

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