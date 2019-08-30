В Ингушетии появится беспилотное летающее такси

В столице Ингушетии в 2020 году запустят беспилотное летающее такси. Об этом 30 августа сообщил мэр Магаса Беслан Цечоев на своей странице в Instagram.

«В 2020 году в Магасе планируем запустить новое суперсовременное транспортное средство — беспилотное летающее такси. Этот инновационный, абсолютно безопасный, в том числе и экологически, вид транспорта станет частью разработанной в 2015 году и поэтапно реализовываемой концепции «умного города», — написал Цечоев.

Он отметил, что в следующем году Ингушетия будет праздновать 250 лет со дня добровольного вхождения ингушского народа в состав Российского государства. К этой дате и будет приурочен запуск воздушного такси, символизирующий «незыблемую и многовековую волю ингушского народа к поступательному развитию в составе Российского государства, его верность традициям и исторически сложившимся принципам ингушского народа».

Помимо этого, летающее такси станет частью развития туристско-рекреационного кластера «Шелковый путь».

В мае испытания летающего электротакси прошли в Германии, а в апреле воздушное такси испытали в Австрии.

Прототип беспилотного аэротакси был создан и в России в октябре 2018 года. Презентация прототипа в «Сколково» в декабре провалилась, но техника не пострадала — аппарат с трудом поднялся в воздух, однако вскоре упал в сугроб.

В НИТУ «МИСиС» «Кинетика» считают, что разработанное ими летающее такси сможет конкурировать с иностранными продуктами и будет внедрено уже в 2020 году.