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В Германии прошли испытания летающего электротакси

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Фото: lilium.com
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Прототип пятиместного летающего электротакси успешно запустил германский стартап Lilium. Об этом в четверг, 16 мая, рассказало ТАСС.

«В перспективе самолет Lilium будет выгоднее, чем вертолет, поскольку в нем практически нет механики, и он использует лишь десятую часть энергии (вертолета – ред.)», — сообщил основатель компании Даниэль Виганд.

По его мнению, с 2025 года такие аэротакси будут летать как минимум в двух городах Германии и будут доступны, как обычные такси.

29 января соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet Сергей Жуков заявил, что беспилотные аэротакси могут появиться в России уже через 10 лет.

Прототип беспилотного аэротакси был создан в России в октябре 2018 года. В НИТУ «МИСиС» «Кинетика» считают, что разработка сможет конкурировать с иностранными продуктами и будет внедрена уже в 2020 году.

Презентация прототипа в «Сколково» в декабре провалилась, однако техника не пострадала — аппарат с трудом поднялся в воздух и вскоре упал в сугроб.

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