В состоянии эффекта: кабмин оценит все новые транспортные проекты

Правительство нашло способ более оптимально использовать средства бюджета. Новые транспортные мегапроекты будут оценивать по специальной методике, которая выявит социально-экономические эффекты от их реализации. После проверки каждого планируемого мероприятия будет приниматься решение о формах и объеме его господдержки. Об этом говорится в письме первого вице-премьера Антона Силуанова президенту Владимиру Путину (есть у «Известий»). Так, планируется провести оценку магистралей Европа — Западный Китай, трассы М-7 и ВСМ Москва — Санкт-Петербург. В Минэке подчеркнули: результаты проверок будут носить рекомендательный характер. То есть признание стройки неэффективной не будет означать ее нереализацию. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что это снижает целесообразность оценок.

Что это даст ВВП

Минэкономразвития подготовило проект постановления об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от строительства транспортных проектов с господдержкой. Документ направлен на выполнение плана по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%, указал Антон Силуанов в письме Владимиру Путину. В нем также говорится, что результатом использования этой методики станет повышение эффективности принимаемых решений, а также производительности капитала.

Так, новый документ позволит выяснить, сколько составит прирост ВВП и поступления в бюджет от реализации той или иной транспортной стройки, говорится в пояснительной записке к проекту постановления (есть у «Известий»). В случае автодорог будут оцениваться экономия времени в пути пассажиров и грузов, повышение безопасности, а также агломерационный эффект, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Кроме того, с помощью методики станет возможным вычислять размер внебюджетного финансирования мероприятий и долю использования в них российской продукции.

Минэкономразвития уже оценило по новому документу высокоскоростную магистраль Москва–Казань. В министерстве не привели результаты этой проверки, но заявили, что также планируется изучить объекты, включенные в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года. Среди них, в частности, трасса М-7 и магистраль Европа — Западный Китай. Их планируется оценить до 1 июля 2020 года, говорится в проекте методики. На реализацию КПМИ из бюджета выделят 6,35 трлн рублей. В министерстве добавили, что будет проверяться еще и не входящая в комплексный план ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

В Минэке отметили, что окончательное утверждение проекта методики состоится осенью 2019 года, после уточнения формулировок и определений. В разработке документа участвовали также Минфин, Минтранс и аналитический центр при правительстве, но на вопросы «Известий» ни одно из учреждений не ответило, переадресовав их Минэку.

Просто рекомендация

Какие меры могут быть приняты по итогам проверки инфраструктурных проектов с помощью методики — пока неясно. Антон Силуанов в письме президенту написал, что проведение оценки необходимо для принятия решения об объемах и формах господдержки строительства. Однако в Минэкономразвития заявили, что об отказе от реализации проектов КПМИ или пересмотре самого плана в данный момент речи не идет: получаемая с помощью методики оценка — лишь один из показателей, рассматриваемых при вынесении итогового вердикта о целесообразности стройки.

— Окончательное решение по тому или иному проекту остается на усмотрение заинтересованных сторон, — подчеркнули в ведомстве.

Рекомендательный характер результатов оценки социально-экономических эффектов говорит о желании министерства снять с себя ответственность, отметил генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов. Кроме того, по его словам, существует риск неточностей в расчетах по методике: эксперты Минэкономразвития вряд ли собираются проводить «полевые» исследования и будут опираться на официальную информацию. В итоге картина экономических эффектов может получиться «мифической», предполагает эксперт.

Если итоговые цифры можно просто принять к сведению и в результате сделать по-своему, разработка методики теряет смысл, уверен директор института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. Тем не менее сам документ он оценил высоко, отметив, что прогнозировать социально-экономические эффекты от инфраструктурных проектов и совершенствовать документы методического характера необходимо.

Инициатива Минэкономразвития правильная и может быть оценена только позитивно — любой проект, особенно крупный, должен предусматривать расчет эффективности, убежден директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако подобная методика требует сложных вычислений, над которыми должны работать специалисты высокого уровня, поэтому по итогам их трудов логично было бы предусмотреть реальные действия, отметил эксперт.

Проверка транспортных проектов позволит дать их экономическому результату более полную оценку, что также будет транслироваться в усиление импульса экономического роста, уверен финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его словам, правительство пытается более прозрачно оценить экономическую выгоду от строек.