Доехать до частника: власть ищет инвесторов в крупные инфраструктурные проекты

Государство намерено финансировать крупные инфраструктурные проекты, ориентируясь на интерес к ним частных инвесторов. С учетом этого принципа будут вносить изменения в комплексный план развития транспортной инфраструктуры до 2024 года и выделять средства из казны, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2019) в Сочи. На частные средства уже строятся автомобильные и железные дороги. Однако необходимы механизмы, позволяющие заинтересовать бизнес в долгосрочных проектах, а также ускорить взаимодействие органов власти и инвесторов.

Захотели частных денег

Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры в России будет пересматриваться с учетом интереса бизнеса к отдельным проектам. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, выступая на площадке РИФ-2019.

— Одним из важных критериев отбора для включения новых проектов в комплексный план и прохождения процедуры ранжирования будет привлечение частных, заемных инвестиций в их реализацию, — подчеркнул Евгений Дитрих на сессии «Транспорт России».

Министр уточнил, что на развитие магистральной транспортной инфраструктуры направят четверть всех средств, которые предусмотрены в рамках исполнения нацпроектов. Размер финансирования до 2024 года составит примерно 6,35 трлн рублей: 3 трлн рублей — из казны, 3,3 трлн рублей — частные инвестиции, около 59 млрд — региональные бюджеты.

То есть в значительной мере успешность инфраструктурного развития будет зависеть от частных денег, условий их привлечения в масштабные стройки: автомобильные и железные дороги, авиационную инфраструктуру, морские и речные порты.

В рамках стратегического плана модернизации утверждены девять приоритетных направлений, включая транспортный коридор Европа — Западный Китай, Северный морской путь, высокоскоростные железные дороги (ВСМ), развитие морских портов.

При отборе конкретных проектов в магистральный план применяется методика ранжирования.

— Какие-то из проектов, ранее запланированные на 2020–2022 годы, будут из этого списка выбывать, какие-то проекты, которые сегодня «в подвале», будут в плане появляться. Это работа, которая будет проводиться постоянно, — отметил Евгений Дитрих.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял на РИФ, что общий объем инвестиционных заявок для участия в реализации национальных проектов (в разных сферах) уже составил 12 трлн рублей.

Вложились в дороги

Государственно-частное партнерство (ГЧП) активно развивается при модернизации дорожной инфраструктуры. В России 53 тыс. км дорог федерального значения, включая платные трассы. Наиболее знаковыми ГЧП-проектами можно считать «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, амбициозный проект Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), трасса М-11 Москва–Петербург, транспортный обход города Одинцово и новые участки трасс М-3 и М-4.

Доля федеральных трасс в нормативном состоянии, по данным Минтранса на 1 января 2019 года, составляет 82,7%. Региональных дорог, соответствующих нормативам, меньше — порядка 43%. В 2019 году на ремонт и содержание федеральных трасс направят более 320 млрд рублей.

— В результате реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» количество региональной и межмуниципальной дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, будет доведено до 50,9%. В городских агломерациях этот показатель составит 85%, — сказали «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

Снизить расходы государства планируется за счет внедрения контрактов жизненного цикла, а также использования передовых технологий и материалов, системы повышения квалификации работников.

На частные рельсы

Крупнейший железнодорожный проект в сфере государственно-частного партнерства — Северный широтный ход. СШХ — железная дорога в ЯНАО протяженностью 686 км. Это стратегический проект, который обеспечит доступ промышленных предприятий Урала и Северо-Западного федерального округа к Северному морскому пути.

СШХ планируется завершить к 2023 году. Прогнозируемая загрузка железнодорожной магистрали может составить 23,9 млн т.



— Новое в программе: мы не всё берем себе на баланс, а привлекаем в рамках концессии средства частных инвесторов. Это серьезный сдвиг по привлечению частного капитала в развитие магистральной инфраструктуры, — сообщил на РИФ первый замгендиректора РЖД Вадим Михайлов.



В проекте строительства СШХ общий объем финансирования составляет 236,7 млрд рублей при вкладе государства в 12,7 млрд рублей — на 1 рубль федеральных средств привлекается 18 рублей инвестиций компаний, реализующих проект, уточнил «Известиям» замгендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук.

В 2018 году были заключены первые крупные концессионные ГЧП-соглашения по развитию морских портов и аэропортов. Проект по строительству угольного терминала в порту Лавна (Мурманск) предусматривает инвестиции в 27 млрд рублей до 2038 года. Соглашение подписали Росморречфлот и принадлежащая ГТЛК компания «Морской торговый порт Лавна».

Развитие аэропорта Нового Уренгоя и столичного Шереметьево также будет происходить в рамках концессионных соглашений. В частности, в Шереметьево будут реконструированы две взлетные полосы и рулежные дорожки, в развитие аэродромной инфраструктуры вложат 61 млрд рублей.

Добавить перца



Остроту в дискуссию о развитии транспортной инфраструктуры на РИФ-2019 внес глава ВТБ Андрей Костин. Банкир предложил «добавить перца» при обсуждении темы ГЧП. Он обратил внимание, что 53% участников опроса во время пленарной сессии форума усомнились в эффективности деятельности госорганов и их менеджмента.



— Мы обсуждаем горизонт инвестиций в шесть лет — до 2024 года. Строить каждый инфраструктурный проект нужно минимум два-три года, на госсогласование потребуется еще год-два, — сказал он. — То есть для того, чтобы успеть, нам нужно бросить всё и бежать всё это делать. У нас нет ни одного дня на проволочку. Но механизмов для такой оперативной работы — увязки федерального правительства, регионов, бизнеса — у нас нет.



Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин сказал «Известиям», что вопрос не в государственных механизмах стимулирования ГЧП, а в возможностях частного капитала.



— При нормальной макроэкономической обстановке в ходе тендеров на строительство участвуют по три-четыре компании, но сейчас мы такого не наблюдаем, — сказал он. — Бизнес не станет вкладывать в проекты с окупаемостью в десятки лет, интересны будут те, которые можно реализовать в обозримом будущем.

По словам Владимира Савчука, сдерживающие факторы привлечения частного финансирования в инфраструктурные проекты — слабая проработка обоснований этих проектов, неполный учет требований инвестбанков к качеству и условиям документации, недостаточные возможности управления рисками для инвесторов.