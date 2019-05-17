На отшибе: как крупнейшие корпорации развивают экономику в провинции

Министерство экономического развития России разработало проект переноса штаб-квартир ведущих госкомпаний страны из Москвы в регионы. В качестве возможных направлений переезда называются 18 крупных городских агломераций. Целью данной инициативы является выравнивание вопиющего неравенства в доходах и уровне развития между столицей и регионами. Между тем, за рубежом для крупных корпораций является практически нормой размещать свои центральные офисы за пределами столиц и главных деловых центров государств.

На_отшибе Здание министерства экономического развития Российской Федерации Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Идея уговорить или заставить корпорации перенести свои офисы за пределы МКАДа выдвигались не раз. К примеру, в 2013 году такое предложение поступило от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в чем ее поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако затем обсуждение этого вопроса как-то заглохло.

Между тем, разрыв по уровню бюджетных доходов между столицей и остальными городами продолжал расти. На сегодняшний день он достиг беспрецедентных масштабов. Бюджет Москвы в 2018 году составлял 2,3 триллиона рублей. Для сравнения, доходы Екатеринбурга, весьма развитого и благополучного города по меркам российской провинции едва превысил 40 миллиардов рублей, а некогда «кармана России» Нижнего Новгорода не дотянул и до 30 миллиардов .

Разница в объеме бюджета между Москвой и Екатеринбургом является более чем 50-кратной, тогда как население столицы больше, чем в уральском миллионнике всего в 8 с небольшим раз. Т аким образом, на каждого москвича тратится в 6 раз больше средств из местной казны, чем на екатеринбуржца . Даже по уровню доходов населения такого разрыва нет и близко.

Одной из причин такого положения дел является распределение налогов. Львиная доля корпоративного налога на прибыль (17 процентов из 20) платится в региональные бюджеты. Ну а так как большинство корпораций, работающих по всей стране, базируется в Москве, то и сотни миллиардов налоговых поступлений уходят, соответственно, в московский бюджет.

На_отшибе Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Пока неизвестно, будет ли государство использовать административные рычаги для передислокации штаб-квартир госкомпаний в провинцию . Сами корпорации, естественно, против: переезд дело в принципе не дешевое, а кроме того, на новом месте может возникнуть проблема с кадрами – не все сотрудники захотят уехать из Москвы. С другой стороны, можно себе представить, что многие издержки в регионах будут ниже.

На самом деле размещение головных офисов крупнейших корпораций вдали от суеты столиц является общепринятой мировой практикой . Проанализировав первые сто позиций рейтинга ForbesGlobal2000, «Известия» обнаружили, что более трети указанных там компаний базируются вне пределов столиц или главных финансовых центров своих стран (таких, как например Нью-Йорк, Шанхай или Франкфурт). Некоторые расположены и вовсе в глухой по меркам нашей страны провинции. Мы решили выделить семь таких корпораций и посмотреть, в каких городах они решили разместиться.

Bank of America - Шарлотт (штат Северная Каролина, США)

Находящийся на пятом месте в списке Forbes банк расположился в Шарлотт, чье население не дотягивает и до миллиона человек. Крупнейший город Северной Каролины занимает лишь 17-е место по числу жителей в США. Однако присутствие BankofAmerica делает город в Каролине одним из ведущих финансовых центров страны, вторым по значимости после Нью-Йорка.

Фото: TASS/DPA/Ron Sachs Вид на город Шарлотт, штат Северная Каролина. Штаб-квартира Bank of America находится в высоком сером небоскребе (справа)

PingAn – Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Китай)

Крупнейшая китайская страховая компания (7 место в рейтинге Forbes) держит свою штаб-квартиру не в Пекине или Шанхае, а в соседствующем с Гонконгом южном городе, который из-за бурного развития новых технологий получил прозвище «китайской Кремниевой долины». Шэньчжэнь трудно назвать захолустьем: его население вместе с пригородами составляет более 10 миллионов человек, что довольно много даже по китайским меркам. Тем не менее, еще 40 лет назад на его месте был рыбацкий поселок, а стремительному развитию он обязан свободной экономической зоне, куда перебазировались многие ведущие компании страны, включая и Ping An.

Фото: commons.wikimedia.org/Wishva de Silva Штаб-квартира Ping An в городе Шэньчжэнь

ExxonMobil – Ирвинг (штат Техас, США)

Крупнейшая нефтяная компания мира связана с центрами своей добычи, которые исторически располагались в Техасе. Сейчас головной офис ExxonMobil находится в небольшом (216 тысяч человек) пригороде Далласа, известным разве что своим международным аэропортом.

Samsung – Сувон (Южная Корея)

«Цифровой город» Samsung находится в южнокорейском Сувоне, примерно в 30 километрах от столицы страны – Сеула. "Город" представляет собой комплекс из полутора сотен зданий, в котором работают 35 тысяч человек. Сам Сувон является центром провинции Кенгидо, численность его населения достигает 1,2 миллиона человек.

Фото: ТАСС/Сергей Смольский Вид на город Сувон через стены древней крепости Хвасон

Microsoft – Редмонд (штат Вашингтон, США)

Более половины (34 тысячи человек) населения Редмонда, расположенного в 25 километрах от Сиэтла, на сегодняшний день являются сотрудниками Microsoft. Подъем скромного городка в штате Вашингтон связывается с переносом в 1986 году штаб-квартиры компании Билла Гейтса. Благодаря Microsoft Редмонд стал одним из богатейших городов не только в штате, но и по всей Америке. Медианный показатель дохода домохозяйств здесь составляет около 100 тысяч долларов, что почти вдвое больше, чем по всем США.

Фото: Global look press/Steve Ringman/ZUMAPRESS Кампус Microsoft в Редмонде

Volkswagen – Вольфсбург (земля Нижняя Саксония, Германия)

Вольфсбург даже в своей земле занимает лишь шестое место по численности населения . Город неплохо известен футбольным болельщикам за счет одноименной команды, но как клуб, так и сам населенный пункт возвысились благодаря знаменитой автомобильной корпорации. Ожидаемо, что городок стал самым богатым в Германии – заводским рабочим и офисным сотрудникам VWмогут позавидовать даже обитатели столицы и крупнейших немецких миллионников.

Фото: Global look press/Karl F. Schöfmann/imageBROKER.com Описание картинки

BerkshireHathaway – Омаха (штат Небраска, США)

Крупнейшая инвестиционная компания мира, владеющая пакетами в доброй трети ведущих бизнесов США, располагается на родине своего бессменного с 1965 года руководителя, миллиардера Уоррена Баффета. Несмотря на удаленность от крупнейших финансовых центров страны (от Нью-Йорка Омаху отделяет 2000 километров), компания Баффета работала более чем успешно на финансовых рынках даже в эпоху до интернета. Сейчас Омаха, окруженная кукурузными полями, пастбищами и другими сельскохозяйственными угодьями, стремительно развивается: 500-тысячный город входит в десятку главных технологических центров США.

Фото: TASS/Zuma

Практика показывает, что даже самые крупные корпорации могут вполне успешно существовать и развиваться за пределами столиц и крупнейших мегаполисов. Наиболее часто такое происходит в странах, где столица и так не довлеет над остальной страной, выполняя по большей части техническую функцию (например, США или в какой-то степени Германия). Но и в других государствах расположение ведущих бизнесов в удаленных от крупнейших городов местах благотворно влияет на равномерность развития страны и максимальному использованию ее потенциала.