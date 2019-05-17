На отшибе: как крупнейшие корпорации развивают экономику в провинции
Министерство экономического развития России разработало проект переноса штаб-квартир ведущих госкомпаний страны из Москвы в регионы. В качестве возможных направлений переезда называются 18 крупных городских агломераций. Целью данной инициативы является выравнивание вопиющего неравенства в доходах и уровне развития между столицей и регионами. Между тем, за рубежом для крупных корпораций является практически нормой размещать свои центральные офисы за пределами столиц и главных деловых центров государств.
Здание министерства экономического развития Российской Федерации
Идея уговорить или заставить корпорации перенести свои офисы за пределы МКАДа выдвигались не раз. К примеру, в 2013 году такое предложение поступило от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в чем ее поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако затем обсуждение этого вопроса как-то заглохло.
Между тем, разрыв по уровню бюджетных доходов между столицей и остальными городами продолжал расти. На сегодняшний день он достиг беспрецедентных масштабов. Бюджет Москвы в 2018 году составлял 2,3 триллиона рублей. Для сравнения, доходы Екатеринбурга, весьма развитого и благополучного города по меркам российской провинции едва превысил 40 миллиардов рублей, а некогда «кармана России» Нижнего Новгорода не дотянул и до 30 миллиардов.
Разница в объеме бюджета между Москвой и Екатеринбургом является более чем 50-кратной, тогда как население столицы больше, чем в уральском миллионнике всего в 8 с небольшим раз. Таким образом, на каждого москвича тратится в 6 раз больше средств из местной казны, чем на екатеринбуржца. Даже по уровню доходов населения такого разрыва нет и близко.
Одной из причин такого положения дел является распределение налогов. Львиная доля корпоративного налога на прибыль (17 процентов из 20) платится в региональные бюджеты. Ну а так как большинство корпораций, работающих по всей стране, базируется в Москве, то и сотни миллиардов налоговых поступлений уходят, соответственно, в московский бюджет.
Пока неизвестно, будет ли государство использовать административные рычаги для передислокации штаб-квартир госкомпаний в провинцию. Сами корпорации, естественно, против: переезд дело в принципе не дешевое, а кроме того, на новом месте может возникнуть проблема с кадрами – не все сотрудники захотят уехать из Москвы. С другой стороны, можно себе представить, что многие издержки в регионах будут ниже.
На самом деле размещение головных офисов крупнейших корпораций вдали от суеты столиц является общепринятой мировой практикой. Проанализировав первые сто позиций рейтинга ForbesGlobal2000, «Известия» обнаружили, что более трети указанных там компаний базируются вне пределов столиц или главных финансовых центров своих стран (таких, как например Нью-Йорк, Шанхай или Франкфурт). Некоторые расположены и вовсе в глухой по меркам нашей страны провинции. Мы решили выделить семь таких корпораций и посмотреть, в каких городах они решили разместиться.
Bank of America - Шарлотт (штат Северная Каролина, США)
Находящийся на пятом месте в списке Forbes банк расположился в Шарлотт, чье население не дотягивает и до миллиона человек. Крупнейший город Северной Каролины занимает лишь 17-е место по числу жителей в США. Однако присутствие BankofAmerica делает город в Каролине одним из ведущих финансовых центров страны, вторым по значимости после Нью-Йорка.
PingAn – Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Китай)
Крупнейшая китайская страховая компания (7 место в рейтинге Forbes) держит свою штаб-квартиру не в Пекине или Шанхае, а в соседствующем с Гонконгом южном городе, который из-за бурного развития новых технологий получил прозвище «китайской Кремниевой долины». Шэньчжэнь трудно назвать захолустьем: его население вместе с пригородами составляет более 10 миллионов человек, что довольно много даже по китайским меркам. Тем не менее, еще 40 лет назад на его месте был рыбацкий поселок, а стремительному развитию он обязан свободной экономической зоне, куда перебазировались многие ведущие компании страны, включая и Ping An.
ExxonMobil – Ирвинг (штат Техас, США)
Крупнейшая нефтяная компания мира связана с центрами своей добычи, которые исторически располагались в Техасе. Сейчас головной офис ExxonMobil находится в небольшом (216 тысяч человек) пригороде Далласа, известным разве что своим международным аэропортом.
Samsung – Сувон (Южная Корея)
«Цифровой город» Samsung находится в южнокорейском Сувоне, примерно в 30 километрах от столицы страны – Сеула. "Город" представляет собой комплекс из полутора сотен зданий, в котором работают 35 тысяч человек. Сам Сувон является центром провинции Кенгидо, численность его населения достигает 1,2 миллиона человек.
Microsoft – Редмонд (штат Вашингтон, США)
Более половины (34 тысячи человек) населения Редмонда, расположенного в 25 километрах от Сиэтла, на сегодняшний день являются сотрудниками Microsoft. Подъем скромного городка в штате Вашингтон связывается с переносом в 1986 году штаб-квартиры компании Билла Гейтса. Благодаря Microsoft Редмонд стал одним из богатейших городов не только в штате, но и по всей Америке. Медианный показатель дохода домохозяйств здесь составляет около 100 тысяч долларов, что почти вдвое больше, чем по всем США.
Volkswagen – Вольфсбург (земля Нижняя Саксония, Германия)
Вольфсбург даже в своей земле занимает лишь шестое место по численности населения. Город неплохо известен футбольным болельщикам за счет одноименной команды, но как клуб, так и сам населенный пункт возвысились благодаря знаменитой автомобильной корпорации. Ожидаемо, что городок стал самым богатым в Германии – заводским рабочим и офисным сотрудникам VWмогут позавидовать даже обитатели столицы и крупнейших немецких миллионников.
BerkshireHathaway – Омаха (штат Небраска, США)
Крупнейшая инвестиционная компания мира, владеющая пакетами в доброй трети ведущих бизнесов США, располагается на родине своего бессменного с 1965 года руководителя, миллиардера Уоррена Баффета. Несмотря на удаленность от крупнейших финансовых центров страны (от Нью-Йорка Омаху отделяет 2000 километров), компания Баффета работала более чем успешно на финансовых рынках даже в эпоху до интернета. Сейчас Омаха, окруженная кукурузными полями, пастбищами и другими сельскохозяйственными угодьями, стремительно развивается: 500-тысячный город входит в десятку главных технологических центров США.
Практика показывает, что даже самые крупные корпорации могут вполне успешно существовать и развиваться за пределами столиц и крупнейших мегаполисов. Наиболее часто такое происходит в странах, где столица и так не довлеет над остальной страной, выполняя по большей части техническую функцию (например, США или в какой-то степени Германия). Но и в других государствах расположение ведущих бизнесов в удаленных от крупнейших городов местах благотворно влияет на равномерность развития страны и максимальному использованию ее потенциала.