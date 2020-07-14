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Два ребенка пострадали в массовом ДТП с участием маршруток в Омске

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В Омске столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль. Медицинская помощь потребовалась двум малолетним детям.

Авария произошла на проспекте Карла Маркса. По данным Госавтоинспекции, водитель маршрутки «Газель» допустил столкновение с микроавтобусом Iveco. После удара «Газель» отлетела в сторону и врезалась в автомобиль Volkswagen. Об этом сообщает ИА «Город55».

Медицинская помощь потребовалась младенцу, двухгодовалой девочке и 31-летней женщине. Они находились в салоне Iveco. Остальные пассажиры и водители не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве при столкновении опрокинулись автомобили Nissan и «Волга». Два человека получили травмы.

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