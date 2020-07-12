Две машины перевернулись в результате ДТП в Москве
Два человека пострадали при аварии в Москве, при этом обе столкнувшиеся машины перевернулись. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что в Нижегородском переулке произошло столкновение автомобилей «Волга» и Nissan.
Движение в переулке из-за аварии полностью перекрыли.
Состояние пострадавших и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в этот день три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы.