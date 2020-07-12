В Москве в ДТП пострадали пешеход и два водителя

Три человека пострадали в результате аварии на юге Москвы, передает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 12 июля.

Инцидент произошел на улице Генерала Белова в ночь на субботу. Столкнулись два автомобиля — BMW и Mercedes, которыми управляли девушки. После столкновения одна из машин съехала на тротуар и сбила пешехода.

Все участники ДТП были госпитализированы. Сейчас на месте аварии работают инспекторы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в воскресенье стало известно, что в подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста. По предварительным данным, за рулем авто находился сын экс-министра спорта Бориса Иванюженкова.