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Суд продлил арест фигуранту дела Фургала Карепову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Басманный суд Москвы продлил арест Андрею Карепову, фигуранту дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, до 18 октября. Об этом сообщает ТАСС из зала суда в понедельник, 13 июля.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

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Карепова обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности»).

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов. По данным телеканала РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Задержанного доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Следователи также проверяли его на причастность и к другим тяжким преступлениям.

Еще четверых фигурантов задержали ранее, они и дали показания на губернатора Хабаровского края.

В пятницу, 10 июля, в Басманный суд поступило ходатайство о продлении ареста фигурантам дела Фургала: Карепову, Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову и Андрею Палею.

Ранее в тот же день хабаровского губернатора арестовали на два месяца, до 9 сентября. На заседании чиновник полностью отвергал обвинения. Защита попросила не заключать его под стражу.

Позже, 13 июля, защита обжаловала арест Фургала. Защита просила изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

11 и 12 июля в Хабаровске прошли несанкционированные акции в поддержку губернатора. Согласно официальным данным, в них участвовали 10–12 тыс. человек. Вторая акция прошла при участии несколько сотен человек.

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