Суд продлил арест фигуранту дела Фургала Карепову
Басманный суд Москвы продлил арест Андрею Карепову, фигуранту дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, до 18 октября. Об этом сообщает ТАСС из зала суда в понедельник, 13 июля.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.
Карепова обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности»).
Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов. По данным телеканала РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).
Задержанного доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Следователи также проверяли его на причастность и к другим тяжким преступлениям.
Еще четверых фигурантов задержали ранее, они и дали показания на губернатора Хабаровского края.
В пятницу, 10 июля, в Басманный суд поступило ходатайство о продлении ареста фигурантам дела Фургала: Карепову, Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову и Андрею Палею.
Ранее в тот же день хабаровского губернатора арестовали на два месяца, до 9 сентября. На заседании чиновник полностью отвергал обвинения. Защита попросила не заключать его под стражу.
Позже, 13 июля, защита обжаловала арест Фургала. Защита просила изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
11 и 12 июля в Хабаровске прошли несанкционированные акции в поддержку губернатора. Согласно официальным данным, в них участвовали 10–12 тыс. человек. Вторая акция прошла при участии несколько сотен человек.