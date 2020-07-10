Время назад: срок давности не освободит Сергея Фургала от наказания

Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не имеет срока давности, несмотря на то, что речь идет о событиях начала 2000-х годов. По ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух или более лиц») ему грозит пожизненное заключение, и в таких ситуациях, согласно разъяснению Верховного суда, виновного могут привлечь к уголовной ответственности вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента преступления. Решение в этом случае принимает суд, но он не может назначить максимальное наказание. Юристы напомнили, что сейчас под стражей находится бизнесмен Анатолий Быков, которого следствие считает заказчиком убийств 25-летней давности. В пятницу Басманный суд Москвы отправил Сергея Фургала под арест на два месяца. Заседание перевели в закрытый режим. По мнению экспертов, сам процесс может быть закрытым. Защита обвиняемого уже дала подписку о неразглашении данных следствия.

Специалист по губернаторам

Cергея Фургала задержали в Хабаровске и привезли в столицу 9 июля. Его сразу доставили в СК, где допрашивали несколько часов, а затем предъявили обвинение в организации нескольких убийств, совершенных в 2000-е годы. Ночь он провел в СИЗО. В Басманный суд губернатора доставили в пятницу, в половине десятого утра. Кортежа с охраной не было. Во двор суда въехала «Газель», предназначенная для перевозки задержанных. Сначала из кабины автомобиля вышла хрупкая девушка, которая держала увесистую стопку бумаг. Потом водитель покинул свое место и открыл дверь кузова, откуда вышел губернатор.

В зал суда Сергея Фургала ввели ровно в полдень — на его лице была синяя защитная маска. В московских судах по-прежнему действуют правила безопасности, направленные на предотвращение заражения COVID-19. Губернатор был в синем костюме и голубой рубашке. Похоже, ему не удалось сменить одежду, и он остался в той, в которой его накануне доставили из Хабаровска в Москву.

Решение о мере пресечения предстояло принять судье Артуру Карпову. Он, в частности, в июне 2016 года санкционировал арест губернатора Кировской области Никиты Белых.

Во время судебного заседания Сергей Фургал занимал место на скамейке, отделенной от зала пуленепробиваемым стеклом. Пока велась фотосъемка, губернатор попытался улыбнуться журналистам. Он заявил, что устал после перелета, ему тяжело дается разница во времени между Хабаровском и Москвой.

В начале заседания прокурор аргументировал ходатайство об аресте Сергея Фургала тем, что у подозреваемого есть связи с высокопоставленными силовиками — их губернатор может использовать, чтобы угрожать свидетелям или скрыться от следствия.

Следователь СК РФ заявил, что несколько фигурантов дела заявляли о поступлении угроз, они находятся под госзащитой. И попросил провести заседание в закрытом режиме. Его просьбу поддержал и прокурор. Он пояснил, что это важно для обеспечения жизни и здоровья в том числе и самого главы Хабаровского края.

Сергея Фургала спросили, как он к этому относится, и тот, в свою очередь, посоветовался с адвокатами.

— В мой адрес не поступало угроз, и я чувствую себя в безопасности, — в итоге ответил он.

Судья также поинтересовался состоянием здоровья губернатора. Сергей Фургал ответил, что у него хронический бронхит, аллергия на латекс и некоторые медицинские препараты, была операция на легком.

Виновным в инкриминируемых преступлениях глава региона себя не признал. Он заявил, что в 2000-е годы был «директором небольшой компании» и никаких убийств не совершал. Отметил, что был в курсе расследования, но не скрывался.

После этого Артур Карпов принял решение провести заседание в закрытом режиме и попросил присутствующих удалиться. В итоге Басманный суд Москвы арестовал хабаровского губернатора на два месяца — до 9 сентября. Его обвиняют в том числе по ч.2 ст. 105 УК РФ («убийство двух или более лиц»), по ней Сергею Фургалу грозит пожизненное лишение свободы.

После заседания главу региона вновь усадили в «Газель» и увезли в СИЗО «Лефортово».

На неизвестный мотив

Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей — речь идет о гибели Олега Булатова и Евгения Зори в 2004–2005 годах. Кроме того, его подозревают в причастности еще к нескольким смертям.

На суде упоминалось, что уголовные дела об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке были изъяты из территориальных следственных органов и переданы в главк СК еще в апреле 2019 года. Ранее «Известия» писали, что показания на губернатора дал один из его сообщников — соучредитель компании «Торэкс» (завод «Амурметалл», сейчас «Амурсталь») Николай Мистрюков, арестованный в ноябре 2019-го и заключивший досудебное соглашение со следствием.

По расследуемым убийствам, к которым якобы имеет отношение Сергей Фургал, истекли 15-летние сроки давности привлечения к уголовной ответственности, считает адвокат Александр Иноядов. Это не исключает его причастности к преступлениям, но ставит вопрос об эффективности длительного расследования и его результатов.

— Интересны и действительные мотивы лиц, указавших на губернатора. Институт сделок с правосудием часто и обоснованно критикуется именно за возможное манипулирование мнением таких «помощников следствия», и до настоящего времени не предусмотрено эффективного барьера для исключения фактов возможных оговоров , — отметил адвокат в разговоре с «Известиями».

Так как в деле насчитывается несколько эпизодов, оно не имеет сроков давности, подчеркнул директор юридической компании «Центр Правосудия» Армен Восканян. Эксперт напомнил о недавнем аресте бизнесмена Анатолия Быкова за события 25-летней давности.

— Следствие считает его заказчиком убийств двух местных предпринимателей, совершенных еще в 1994 году, — отметил юрист.

Раз фамилия Сергея Фургала фигурирует в делах 2004-2005 годов, но их не удалось раскрутить раньше, это говорит о том, что у следствия не было веских доказательств. Теперь они появились.

— После ареста начнутся следственные действия — в том числе и очные ставки губернатора с новыми свидетелями, — считает он.

Слова юриста подтверждает разъяснение Верховного суда в обзоре судебной практики от 2018 года. «Лицо, совершившее преступление, за которое предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, привлекается к уголовной ответственности независимо от времени, прошедшего после совершения преступления», сказано в документе. При этом в течение 15 лет уголовная ответственность — обязательна, а после вопрос о прекращении уголовного преследования отнесен к компетенции суда, отмечает ВС.

— В случае если суд не сочтет возможным освободить такое лицо от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы к нему не применяются, — подчеркивается в документе.

9 июля были также задержаны, а позднее и арестованы депутаты краевой думы Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов, входящие во фракцию ЛДПР. Их арест может привести следователей к новым, более свежим эпизодам — уже экономического характера, выяснили «Известия».

Всех этих людей связывает не только дело управления регионом, но и бизнес, едва не обернувшийся крахом завода «Амурсталь» — крупнейшего металлургического предприятия на Дальнем Востоке. Сергей Кузнецов — бывший гендиректор предприятия, Дмитрий Козлов — его заместитель по безопасности. 25% акций завода принадлежат жене Сергея Фургала Ларисе Стародубовой. Предприятие этой зимой оказалось в предбанкротном состоянии. По имеющимся данным, бывшее руководство «Амурстали» различными способами могло увести со счетов завода 2 млрд рублей.

Закрытый режим

Защита обвиняемого дала подписку о неразглашении данных следствия, сообщил журналистам адвокат губернатора Борис Кожемякин.

— Сергей Фургал категорически отрицает причастность к этим преступлениям, — сказал он. — Я лично исхожу из того, что он по образованию врач, имеет многолетнюю практику. Давал клятву Гиппократа, а эта деятельность несовместима с лишением жизни насильственным методом.

Скорее всего, раз адвокаты дали подписку о неразглашении, весь судебный процесс пройдет в закрытом режиме, отметил руководитель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

— Для этого есть законные основания, — рассказал он «Известиям». — В данном случае следователи и суд усмотрели, что в деле будут фигурировать оперативные данные, которые могут поставить под удар свидетелей и людей, решивших пойти на сотрудничество со следствием.

Адвокат отметил, что это нормальная практика. В любом случае оглашение приговора по делу Сергея Фургала будет открытым.

Адвокат коллегии адвокатов «На Малой Дмитровке» Евгений Черноусов, напротив, предполагает, что дело не закроют.

— Сейчас против губернаторов много уголовных дел, — отметил он. — Они в том числе имеют большое профилактическое значение. Это своего рода показательные для местной власти процессы. Население видит, что перед законом все равны.

Однако в части, касающейся тайны следствия, процесс может быть закрытым, считает учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. Это будет обосновано тем, что следствие еще идет, и ему нельзя помешать.