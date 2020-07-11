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Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

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Фото: ТАСС/Евгения Пустовит
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В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. По данным регионального правительства, ее участниками стали 15–20 тыс. человек.

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Никаких задержаний на акции не проводилось, передает ТАСС.

Также шествия прошли в Комсомольске-на-Амуре и в Бикине.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.

Сам Фургал свою вину отрицает.

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