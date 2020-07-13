В России появится новый китайский кроссовер Chery Tiggo 2 PRO

Китайская компания Chery планирует начать продажи на российском рынке нового компактного кроссовера Tiggo 2 PRO. Об этом 13 июля корреспонденту «Известий» сообщила руководитель пресс-службы «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская.

«Новый кроссовер Chery Tiggo 2 PRO мы намерены представить в России в этом году», — отметила Евгения Никитена-Кацарская.

В Китае автомобиль продается под именем Tiggo 3X. Длина модели составляет 4200 мм. Кроссовер отличается короткими свесами кузова, высоким дорожным просветом и пластиковыми накладками по периметру.

В салоне установлена мультимедийная система с крупным экраном. В стандартное оснащение модели входят кондиционер, электростеклоподъемники, обивка сидений из экокожи.

Под капотом расположен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л. с. Коробки передач предусмотрены две — механическая и четырехступенчатый «автомат».

9 июля сообщалось, что Chery до конца третьего квартала 2020 года представит в России новый кроссовер Tiggo 7 Pro.