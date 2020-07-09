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В Chery рассказали о двигателе для нового кроссовера Tiggo 7 Pro

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Фото: Chery
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Китайский автопроизводитель Chery до конца III квартала 2020 года представит в России новый кроссовер Tiggo 7 Pro.

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Тест-драйв нового кроссовера Chery Tiggo 7

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 9 июля «Известиям», автомобиль будет оснащаться 147-сильным турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 л. и вариатором.

От 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 9,8 с. Максимальная скорость составляет 186 км/ч. Средний расход топлива в комбинированном режиме не превышает 8.2 л. Мотор работает на бензине Аи-92.

Длина Chery Tiggo 7 Pro составляет 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм. Дорожный просвет достигает 190 мм. Объем багажного отделения варьируется от 475 до 1500 л. Каркас кузова изготовлен из пяти сортов высокопрочной стали.

Внешними отличительными особенностями Chery Tiggo 7 Pro являются решетка радиатора, выполненная в оригинальном стиле 3D-матрицы, матричные светодиодные фары, а также задние светодиодные фонари, соединенные горизонтальной световой планкой.

7 июля сообщалось, что Chery прекратит продажи в России двух своих кроссоверов.

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