Голикова назвала критерии для возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение должно возобновляться на принципах взаимности и при соблюдении ряда эпидемиологических критериев. Такое заявление в пятницу, 10 июля, сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Об этих критериях я хотела бы сказать несколько слов. Первое и главное — это принцип взаимности, на котором и ранее осуществлялось и, мы считаем, что должно и впредь осуществляться международное авиационное сообщение. На основе договоров, которые заключены на страновом уровне», — сказала она в ходе брифинга.

Первым из эпидемиологических критериев, по ее словам, является показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения, вторым — среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней, а третьим — показатель распространения инфекции, который также на протяжении двух недель не должен превышать 1%.

По ее словам, вопрос восстановления полетов за рубеж в оперштабе обсуждается последние две недели. Голикова отметила, что это стало возможным благодаря длительному снижению заболеваемости коронавирусом в стране.

Накануне Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами, в том числе с Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Китаем и Вьетнамом.

Ранее в этот же день стало известно, что до 13 июля должна быть оценена готовность российских аэропортов к возобновлению международного сообщения. Данный вопрос будет курировать Минтранс.

Также в четверг президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев предположил, что РФ может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал здоровье людей главным в вопросе возобновления авиасообщения.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта.