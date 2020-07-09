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Чернышенко назвал здоровье людей главным в вопросе возобновления авиасообщения

Чернышенко назвал здоровье людей главным в вопросе возобновления авиасообщения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия не будет рисковать здоровьем граждан, восстанавливая международное авиасообщение, заявил в четверг, 9 июля, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней спасено», — приводит его слова ТАСС.

Комментируя сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора восстановить авиасообщение с 9 странами Европы и четырьмя азиатскими, Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, однако обеспокоен опасностью второй волны, которая наблюдается в некоторых государствах.

Он также добавил, что Ростуризм к осени подготовит предложения по развитию внутреннего туризма. Вице-премьер выразил надежду, что «это будет новый толчок к развитию туристической индустрии» в России.

Ранее в четверг РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя ведомства Михаила Орлова сообщил, что Роспотребнадзор редложил возобновить авиасообщение с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Кроме того, в список вошли Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.

Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что международное авиасообщение, вероятнее всего, будет открыто не ранее сентября.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта.

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