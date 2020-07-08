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Туроператоры предположили сроки возобновления международных перелетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Международное авиасообщение в России будет открыто не ранее сентября, когда можно будет говорить об отсутствии угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 июля, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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«Маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями. 99% — нет. Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре», — сказала Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что в данном случае речь идет о наиболее популярных среди россиян туристических направлениях, включая Турцию, а также ряд других стран Средиземноморья.

Что касается азиатских стран — Таиланда, Вьетнама, а также Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля, то в данном случае прогнозировать открытие авиасообщения сложно, отметила Ломидзе.

Самый пессимистичный прогноз, по словам директора ассоциации, — это декабрь текущего года.

7 июля правительство России утвердило право авиакомпаний вместо возврата денег за отмененные рейсы выдавать пассажирам ваучеры. В документе приводится перечень обстоятельств, при которых перевозчик обязан в течение трех лет принять ранее уплаченную сумму в счет оплаты другого перелета и дополнительных услуг.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в страну.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после возвращения в Россию с зарубежных курортов туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин за свой счет.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.

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