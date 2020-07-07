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Правительство разрешило авиакомпаниям выдавать ваучеры вместо денег

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России утвердило право авиакомпаний вместо возврата денег за отмененные рейсы выдавать пассажирам ваучеры. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник, 7 июля.

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В документе утверждается список обстоятельств, при которых компания обязана в течение трех лет принять ранее уплаченную сумму в счет оплаты другого перелета и дополнительных услуг (в том числе и по другому маршруту). Пассажир может использовать всю сумму или ее часть, а в случае ее нехватки доплатить. К таким обстоятельствам относится наступление чрезвычайной ситуации или угроза ее возникновения, а также введение режима повышенной готовности.

Обязательства перевозчика распространяются как на случай отмены рейса, так и на отказ пассажиров от перевозки по вышеупомянутым причинам.

30 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила закрепить в законодательстве право пассажиров продавать ваучеры, полученные за отмененные авиарейсы. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, в этом случае пассажир получит возможность вернуть потраченные деньги.

Законопроект Минтранса о выдаче ваучеров вместо возвратa денег за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры внесен в Госдуму в начале мая. Такие меры были приняты в связи с введенным на фоне пандемии коронавирусной инфекции запретом на международные авиаперевозки. Они распространяются на перелеты в Китай в период с 1 февраля ‎и на билеты на все авиаперевозки с 18 марта. Тем не менее билеты, купленные после 1 мая, нельзя обменять на ваучеры. 8 июня президент России Владимир Путин подписал данный закон.

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