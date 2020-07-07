Правительство разрешило авиакомпаниям выдавать ваучеры вместо денег

Правительство России утвердило право авиакомпаний вместо возврата денег за отмененные рейсы выдавать пассажирам ваучеры. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник, 7 июля.

В документе утверждается список обстоятельств, при которых компания обязана в течение трех лет принять ранее уплаченную сумму в счет оплаты другого перелета и дополнительных услуг (в том числе и по другому маршруту). Пассажир может использовать всю сумму или ее часть, а в случае ее нехватки доплатить. К таким обстоятельствам относится наступление чрезвычайной ситуации или угроза ее возникновения, а также введение режима повышенной готовности.

Обязательства перевозчика распространяются как на случай отмены рейса, так и на отказ пассажиров от перевозки по вышеупомянутым причинам.

30 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила закрепить в законодательстве право пассажиров продавать ваучеры, полученные за отмененные авиарейсы. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, в этом случае пассажир получит возможность вернуть потраченные деньги.

Законопроект Минтранса о выдаче ваучеров вместо возвратa денег за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры внесен в Госдуму в начале мая. Такие меры были приняты в связи с введенным на фоне пандемии коронавирусной инфекции запретом на международные авиаперевозки. Они распространяются на перелеты в Китай в период с 1 февраля ‎и на билеты на все авиаперевозки с 18 марта. Тем не менее билеты, купленные после 1 мая, нельзя обменять на ваучеры. 8 июня президент России Владимир Путин подписал данный закон.