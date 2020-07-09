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Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Судакова
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Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя ведомства Михаила Орлова.

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В списке оказались Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Финляндия. Помимо них Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в Китай, Вьетнам, Монголию и Шри-Ланку.

«Это одно из предложений, обсуждалось много. Итоговый, думаю, будет очень сильно отличаться», — заявил источник РБК.

Предполагается, что Орлов уже отправил это рекомендательное письмо в Росавиацию и Минтранс. Вместе с тем в министерстве заявили, что пока письмо не получили, сообщает ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что до 13 июля должна быть оценена готовность российских аэропортов к возобновлению международного сообщения. Данный вопрос будет курировать Минтранс.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.

Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что международное авиасообщение, вероятнее всего, будет открыто не ранее сентября.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта.

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