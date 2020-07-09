В беспорядках в Белграде подозревают иностранцев

В протестах в Сербии участвовали американские военные, об этом пишут СМИ. Сербское издание предполагает, военные курировали активистов и студентов, которые вышли на улицы Белграда. В статье говорится, что военные это наёмники частной военной компании Blackwater. Между тем, президент Сербии Александр Вучич обвинил в организации беспорядков иностранные службы. Мирный протест против новых ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, накануне перерос в попытку штурма парламента. Несколько тысяч человек собрались на улицах Белграда. Беспорядки в столице продолжались 7 и 8 июля. В результате столкновений пострадали около 100 человек. Задержаны 23 человека, сожжены 5 автомобилей полиции.