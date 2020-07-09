Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ВОЗ назвали маловероятным распространение бубонной чумы в России
Политика
В Кремле прокомментировали задержание Фургала
Политика
Минтрансу поручили оценить готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения
Политика
В Госдуме назвали дату заседания рабочей группы по Конституции
Политика
Жириновский пригорозил сложением полномочий депутатами ЛДПР из-за Фургала
Сюжет:

Жириновский отказался исключать из ЛДПР подозреваемого в убийствах Фургала

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ранее задержанный по подозрению в организации убийств, не будет исключен из партии никогда.

По его словам, представители фракции всегда будут защищать «своих людей», а дело в отношении чиновника в скором прекратится.

«Мы защищали и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется», — сказал Жириновский в четверг, 9 июля.

Политик выразил удивление, что Фургала задержали спустя 15 лет после совершения предполагаемых преступлений.

«Если действительно в 2004–2005 годах были какие-то преступления, убийства и был якобы замешан Сергей Фургал, чего вы ждали 15 лет?» — заявил лидер ЛДПР.

И грянул лом: в чем обвиняют хабаровского губернатора Фургала
По версии следствия, политик устранял деловых кокурентов бандитскими методами

Также он возмутился формой задержания губернатора, которая, по его мнению, не подходит чину Фургала.

«Задержание было не в самой корректной форме, необязательно было надевать наручники. Губернатор не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе», — отметил Жириновский.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в свою очередь ранее в четверг удивился «позднему задержанию» Фургала. По его словам, губернатор находился на учете МВД еще с 1990-х годов из-за подозрений в связях с преступным сообществом «Общак». Задержанный и осужденный в 2011 году преступный авторитет Тимоха, по его словам, был помощником Фургала.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России задержали Фургала накануне. Он проходит по уголовному делу об организованной преступной группе, причастной к планированию и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В частности, его подозревают в организации убийств и покушений на бизнесменов.

Согласно данным источника «РИА Новости», в прошлом году оперативники задержали преступников, которые признались в совершениях ряда убийств и назвали Фургала заказчиком некоторых из них.

Соучастники убийств, которые вменяются губернатору, дали показания против него, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко

На данный момент Фургала отправили в Москву. Следственный комитет проверяет его на причастность и к другим тяжким преступлениям.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020