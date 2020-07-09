Жириновский отказался исключать из ЛДПР подозреваемого в убийствах Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ранее задержанный по подозрению в организации убийств, не будет исключен из партии никогда.

По его словам, представители фракции всегда будут защищать «своих людей», а дело в отношении чиновника в скором прекратится.

«Мы защищали и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется», — сказал Жириновский в четверг, 9 июля.

Политик выразил удивление, что Фургала задержали спустя 15 лет после совершения предполагаемых преступлений.

«Если действительно в 2004–2005 годах были какие-то преступления, убийства и был якобы замешан Сергей Фургал, чего вы ждали 15 лет?» — заявил лидер ЛДПР.

Также он возмутился формой задержания губернатора, которая, по его мнению, не подходит чину Фургала.

«Задержание было не в самой корректной форме, необязательно было надевать наручники. Губернатор не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе», — отметил Жириновский.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в свою очередь ранее в четверг удивился «позднему задержанию» Фургала. По его словам, губернатор находился на учете МВД еще с 1990-х годов из-за подозрений в связях с преступным сообществом «Общак». Задержанный и осужденный в 2011 году преступный авторитет Тимоха, по его словам, был помощником Фургала.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России задержали Фургала накануне. Он проходит по уголовному делу об организованной преступной группе, причастной к планированию и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В частности, его подозревают в организации убийств и покушений на бизнесменов.

Согласно данным источника «РИА Новости», в прошлом году оперативники задержали преступников, которые признались в совершениях ряда убийств и назвали Фургала заказчиком некоторых из них.

Соучастники убийств, которые вменяются губернатору, дали показания против него, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко

На данный момент Фургала отправили в Москву. Следственный комитет проверяет его на причастность и к другим тяжким преступлениям.