Ряд регионов РФ может перейти на дистанционное голосование

Электронное дистанционное голосование способны внедрить еще несколько регионов России – уверена глава Центризбиркома Элла Памфилова. Но, по ее мнению, чтобы освоить новый формат выборов, требуется решить ряд проблем: обеспечить тайну голосования, с одной стороны, и полную прозрачность и подконтрольность обществу – с другой, а также защитить систему от возможных вторжений извне. Онлайн-голосование по поправкам к Конституции было организовано в двух регионах – Москве и Нижегородской области. Их опыт захотели перенять далеко не все. Многие субъекты федерации не готовы внедрять нововведения чисто технически. Подробности дискуссии об электронном голосовании и мнения экспертов — в новом выпуске газеты «Известия» и на сайте IZ.RU.