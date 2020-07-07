ФСБ планирует предъявить Сафронову обвинение 13 июля

Федеральная служба безопасности (ФСБ) планирует предъявить обвинение в госизмене советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову в понедельник, 13 июля. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Олег Елисеев во вторник, 7 июля.

Ранее 7 июля суд по ходатайству ФСБ закрыл от прессы заседание по делу Сафронова.

Защиту Сафронова осуществляют пять адвокатов, среди которых Иван Павлов — юрист, который специализируется по делам с секретными сведениями. Адвоката Дмитрия Катчева следствие попросило не допускать до защиты, поскольку он проходит свидетелем по этому делу. Суд отвод следователя отклонил и продолжил заседание.

Также адвокаты просили суд рассмотреть ходатайство открыто для обеспечения общественного контроля за расследованием уголовного дела.

О задержании сотрудника сообщили ранее во вторник в «Роскосмосе».

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он на допросе не признал свою вину.

В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела не знакомы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.