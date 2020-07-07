Заподозрили в измене: что известно о задержании советника главы «Роскосмоса»

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов был задержан в Москве во вторник, 7 июля, по подозрению в госизмене. Ранее он писал об отечественном оборонно-промышленном комплексе для «Коммерсанта» и «Ведомостей». В Кремле и ФСБ настаивают, что задержание не связано с профессиональной деятельностью Сафронова. В Федеральной службе безопасности заявляют, что Сафронов, по их мнению, мог передавать информацию структурам НАТО. Об этом, в частности, сообщил «Известиям» источник в департаменте контрразведки ведомства. Сам бывший журналист свою вину не признает . В профессиональной среде указывают, что Иван Сафронов был сильным журналистом, ответственно подходившим к своей работе . Подробнее о том, что сейчас известно о ситуации, — в материале издания.

Задержание

Экс-журналист Иван Сафронов, с мая занимавший должность советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был задержан в Москве во вторник, 7 июля. Сообщение об этом было опубликовано на сайте госкорпорации.

По информации пресс-службы, следственные действия связаны с предъявленным Ивану Сафронову обвинением в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Наказание по этой статье может составлять от 12 до 20 лет тюрьмы.

— Сейчас проводятся следственные мероприятия. «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам, — сообщили «Известиям» в «Роскосмосе».

В должности советника Дмитрия Рогозина Иван Сафронов занимался стратегией информационной политики внутри корпорации, а также курировал ряд специальных программ. Об этом в пресс-службе сообщили еще 18 мая, однако о каких программах идет речь, тогда не уточнялось.

о2 Задержание советника главы «Роскосмоса» Сафронова по подозрению в госизмене Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Позднее появилась информация о том, что журналиста подозревают в работе на одну из структур НАТО — об этом говорилось в пресс-релизе ФСБ . В тексте релиза, который цитировали СМИ, говорилось, что, по версии ведомства, Сафронов в интересах одной из структур НАТО «собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже заявил, что Иван Сафронов не имел допуска к гостайне.

— Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности «Роскосмоса». Доступа к закрытой информации не имел, — заявил он журналистам.

Версию о том, что арест Ивана Сафронова не связан ни с журналистикой, ни с его текущей деятельностью, «Известиям» озвучил также источник издания в департаменте контрразведки ФСБ . Сафронова «арестовали, так как он продолжительное время работает на одну из спецслужб стран НАТО», полагает он.

— Он собирал информацию о внешнем военно-экономическом сотрудничестве России с другими государствами. В частности, о зарубежных контрактах. Ему было это очень удобно делать, так как он занимался военно-экономической тематикой в качестве журналиста — посещал все профильные выставки, — считает собеседник издания.

о1 Задержание советника главы «Роскосмоса» Сафронова по подозрению в госизмене Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Выдвинутые против Ивана Сафронова обвинения уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о причинах задержания, сообщил, что оно не связано с его работой в СМИ.

— Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов, — отметил он.

Сам Иван Сафронов заявил, что не признает свою вину в государственной измене, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Ответственный, профессиональный человек

В журналистике Иван Сафронов проработал около 10 лет. Сначала, с 2010 по 2019 год, — в «Коммерсанте», где освещал темы военно-технического сотрудничества, писал про оборонно-промышленный комплекс и космическую промышленность.

Его отец, Иван Сафронов – старший, полковник запаса, также был военным обозревателем, работал в «Коммерсанте». В 2007 году он погиб при невыясненных обстоятельствах во время подготовки одного из своих расследований. Причины его гибели до сих пор не установлены.

Бывшие коллеги подчеркивают, Иван Сафронов пришел в издание стажером и за девять лет вырос до должности заместителя редактора отдела. В «Ведомостях» он работал специальным корреспондентом и покинул издание весной 2020-го.

В профессиональной среде обращают внимание, что Иван Сафронов был опытным и сильным журналистом.

о5 Иван Сафронов Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— Иван — ответственный, высокопрофессиональный и честный человек, — рассказал «Известиям» бывший коллега задержанного журналиста, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. — Я не верю в те обвинения, которые ему предъявили. Надеюсь, что всё скоро разъяснится и Иван будет на свободе.

Журналист горел работой, ему нравилось писать «горячие» статьи. Написанные им материалы попадали в топ «Яндекса», рассказал изданию другой коллега Ивана Сафронова по работе в СМИ.

Ранее обвинения в нарушении гостайны были связаны с одной из заметок, опубликованных на сайте «Коммерсанта» в марте 2019 года. В тексте, авторами которого были Иван Сафронов и Александра Джорджевич, говорилось о возможных поставках российских тяжелых многоцелевых истребителей Су-35 в Египет .

Летом того же года в отношении ИД «Коммерсант» было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 13.15 КоАП («Злоупотребления свободой СМИ»). Часть 7 посвящена случаям возможного использования средств массовой информации «для разглашения сведений, составляющих государственную или специально охраняемую законом тайну». Наказание по ней предусматривает штраф в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей .

о3 Здание Лефортовского районного суда Москвы, куда доставили Ивана Сафронова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После этого статья была удалена с сайта издания. Весной 2020-го о том, что в России начато производство истребителей Су-35 для дальнейшей поставки в Египет, сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-дипломатических кругах.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин вскоре после задержания Ивана Сафронова заявил журналистам РБК, что ему «неизвестно о каких-либо разбирательствах», связанных с этой статьей.

Вопрос сознания и понимания

При рассмотрении дел, связанных с разглашением гостайны, принципиальным является вопрос о том, насколько сознательно человек пошел на это и обладал ли достаточными компетенциями, чтобы понимать, с какой информацией работает , обращает внимание учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев в разговоре с «Известиями».

— В данном случае важен умысел, — говорит собеседник издания. — Если человек получил информацию у компетентных источников и знал, что она секретна, наказание неизбежно. Если он не знал, что это секретная информация, не заканчивал специализированных вузов и не давал подписки, то доказать его вину будет непросто. Например, если он опубликовал по недомыслию то, о чем его не предупреждали, нести ответственность он не должен. Умысел в этой категории преступления действительно важен.

о4 Одиночный пикет в поддержку Ивана Сафронова Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Кроме того, в некоторых случаях бывает так, что засекреченные сведения в реальности таковыми не являются : бывает, что информацию засекречивают, но при подробном разбирательстве выясняется, что она таковой не является, продолжает он. Для подобных ситуаций предусмотрено понятие «пустопорожнее засекречивание».

Режимы секретности в различных структурах определяют специальные органы. В случае с Министерством обороны это Служба защиты государственной тайны. Однако окончательный вердикт о том, является ли та или иная информация секретной, по словам юриста, выносит ФСБ.