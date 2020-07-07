Сафронов не признал вину в госизмене

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого подозревают в госизмене, на допросе не признал вину в передаче сведений, составляющих гостайну. Об этом сообщил источник ТАСС во вторник, 7 июля.

По словам собеседника журналистов, официальное обвинение Сафронову пока не предъявлено, это должно произойти в течение десяти дней.

Ранее 7 июля стало известно, что Лефортовский районный суд в ближайшее время выберет Сафронову меру пресечения.

О задержании сотрудника сообщили ранее во вторник в «Роскосмосе».

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела не знакомы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.