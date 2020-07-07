Советнику главы «Роскосмоса» пока не предъявили обвинения в госизмене

Советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, задержанному 7 июля, пока не предъявлены обвинения в госизмене. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы.

Суд в ближайшее время изберет Сафронову меру пресечения. ФСБ просит об аресте, передает корреспондент «Известий».

Адвокат Сафронова Олег Елисеев рассказал ТАСС, что не смог попасть в следственное управление ФСБ для встречи с подзащитным и сейчас едет в суд. Другой его защитник, Сергей Малюкин, заявил «Интерфаксу», что никого из адвокатов не пустили на допрос в ФСБ и с подзащитным им пообщаться не удалось.

О задержании сотрудника сообщили ранее во вторник в «Роскосмосе».

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела не знакомы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.