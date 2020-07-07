Советника главы «Роскосмоса» заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — заявили в ФСБ.

Спецслужба возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), отмечает телеканал РЕН ТВ.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ отметили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

О задержании советника главы «Роскосмоса» стало известно ранее в этот же день.

Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником Рогозина сообщили в госкорпорации 18 мая.

В «Роскосмосе» экс-журналист занимался стратегией информационной политики внутри корпорации, а также курировал ряд специальных программ.

Сафронов родился в Москве в 1990 году в семье военного обозревателя Ивана Сафронова, который погиб при невыясненных обстоятельствах в 2007 году. В «Коммерсанте» и «Ведомостях» сын бывшего военного обозревателя освещал деятельность военного и военно-технического сотрудничества, проблематику оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.