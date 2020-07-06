На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле произошел пожар

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Cardon произошел в штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы, сообщает Reuters в понедельник, 6 июля.

Инцидент произошел на каталитической установке завода, сообщил губернатор штата Виктор Кларк. Отмечается, что он принадлежит государственной нефтяной компании PDSVA — крупнейшей в стране. По словам Кларка, возгорание было локализовано, пострадавших нет.

Пожар не повредил инфраструктуру и не нарушил работу предприятия, которое возобновилось в прошлом месяце.

В июне сообщалось о ликвидации пожара на скважине Аянском нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области. Причиной возгорания стала разгерметизация соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси с попаданием на распределительную коробку.