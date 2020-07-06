В ООН заявили о неготовности стран противостоять биотерроризму

Пандемия коронавирусной инфекции выявила неспособность стран противостоять биологическим угрозам естественного и искусственного происхождения. Об этом в понедельник, 6 июля, заявил заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков.

«Пандемия выявила уязвимость и потенциальную неготовность государств противостоять биологическим угрозам, включая биотерроризм. Хотя биологические террористические акты маловероятны, угрозу следует рассматривать как реальную», — цитирует его ТАСС.

Воронков выразил обеспокоенность по поводу того, что с момента начала пандемии некоторые экстремистские группы выступали с призывом к созданию оружия с применением COVID-19. Заместитель генсека также напомнил о случаях кибератак против критической инфраструктуры.

Он сообщил, что Контртеррористический центр ООН разработал глобальную программу по оказанию помощи государствам-членам в предотвращении угрозы биологического терроризма, а также химического, радиологического и ядерного терроризма.

«Мы работаем с широким кругом заинтересованных сторон, включая правоохранительные органы, вооруженные силы, разведку, здравоохранение, промышленность, научные круги и частный сектор», — добавил Воронков.

В конце мая Совет Европы также обратил внимание на то, что после пандемии коронавирусной инфекции может вырасти риск использования биологического оружия экстремистскими группировками, поскольку нынешняя ситуация показала уязвимость общества перед вирусами и их ужасающий потенциал. Члены организации считают, что ущерб, нанесенный людям и экономике с помощью биологического оружия, может быть гораздо сильнее, чем при «традиционных» террористических атаках.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.